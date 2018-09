Carlos Rottemberg: “Los que vivimos la dictadura el concepto de ‘grieta’ nos parece marketing”

El empresario y productor teatral Carlos Rottemberg habló con Sábado Tempranísimo a horas de la inauguración del Multitabarís Comafi, su nuevo complejo. “Estamos reinaugurando el viejo complejo que habíamos creado hace varios años”.

“Yo soy más teatrista que empresario. Esta no es una actividad que tenga mucha renovación, siempre somos los mismos dos o tres”, consideró Rottemberg, que a los 61 años anunció que será padre por tercera vez.

Sobre la temporada que se viene en Mar del Plata, Rottemberg no se animó a pronosticar en base a la actualidad económica: “Yo califico la temporada en marzo. “No soy economista, sólo tengo los datos duros del bolsillo de la gente”, completó.

En ese sentido, el teatrista aseguró que tiene que hacer “un delicado equilibrio” entre los precios de las entradas y la inflación para así “no abusar” pero a la vez “ser sustentable”.

Por último, Rottemberg opinó sobre los artistas que se involucran en la política y toman partido en medio de los debates: “Con lo que vivimos en la época de la dictadura el concepto de la grieta nos parece marketing. Ahora hay más prensa al respecto, si lo que opinan no está sponsoreado no me importa para nada”.

El lunes 24 de septiembre a las 19 se abrirán las puertas del Multitabarís Comafi, ubicado en Corrientes 891, con tres salas, luego de varios meses de refacciones en el histórico predio del Tabarís. Atracción fatal, Cuerpos perfectos y La ratonera será los espectáculos que se presentarán en el renovado complejo.

Con información de www.marcelobonelli.cienradios.com