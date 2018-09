Juan Manuel Urtubey consideró que Marcelo Tinelli "puede aportar muchísimo" a la política

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey estimó que el conductor Marcelo Tinelli "puede aportar muchísimo" a la política argentina.

"Creo que Marcelo puede aportar muchísimo. No hay que cerrar la política a los políticos. Creo que hay que abrir la política a todos. Y creo que cualquiera que quiera construir puede sumarse a este espacio. Igualmente hay un largo proceso que hay que ver cómo se da. Que el énfasis no esté en cómo se dividen los intereses", dijo el gobernador con aspiraciones presidenciales en una entrevista con radio Nacional.

"Hay que ser prácticos: primero hay que construir un espacio con la lógica de unir y al lado de eso buscar quién es el más competitivo, porque para perder a nadie le interesa ser parte de nada", añadió.

El coqueteo de Tinelli con la política viene de larga data y en una reciente entrevistaprecisó que podría ser candidato en el futuro. "Uno puede servir al país en muchos lugares, de ayudar realmente a la gente y soy una persona muy comprometida. Hoy no estoy pensando en el ingreso a la política pero donde yo sienta que hay una necesidad, si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento", indicó Urtubey.

Por otro lado el mandatario salteño rechazó el paro convocado por la CGT y moyanismo para el martes. "No voy a desligitimar la decisión de la huelga porque les corresponde hacerlo si así lo desean. En lo personal, yo creo que no aporta mucho en este momento de crisis que vive la Argentina", sostuvo.

Sobre los fueros parlamentarios, opinó: "Mi posición es clarísima: no hay espacio para fueros. Habría que derogar la ley de fueros y dejarnos de embromar con ese tema".

También se refirió a la interna peronista, donde un amplio sector, quizás mayoritario, lo acusa de ser funcional al macrismo. "Nuestro espacio tiene que ser más grande que el peronismo. No alcanza solo con nosotros. Además de pensar cómo generamos un Gobierno nacional en serio y terminar con la grieta que hay entre los argentinos. De qué manera podemos multiplicar lo que nos une", señaló.

En esa línea, le contestó al gobernador pampeano, Carlos Verna, quien declaró que "hay gobernadores del PJ más cercanos a Macri que a Perón". Urtubey replicó: "Con Verna representamos intereses diferentes y tenemos miradas distintas. Pretender que haya unidad de todos es una utopía, aunque sí hay que gobernar con todos. Sus dichos son clásicas chicanas de la vieja política argentina".

Con información de www.lv16.com.ar