Ventajas y riesgos de las bandas de flotación cambiaria

Ayer se conoció la noticia de que el gobierno está negociando con el FMI la posibilidad de salir de un esquema de flotación libre para pasar a otro de bandas de flotación, lo que implica que la cotización de movería entre un piso, de entre $32 o $34 y un techo que podría estar entre $40 o $44. Si el mercado perfora el piso, el BCRA saldría a comprar, y si lo hace con el techo, saldría a vender.



Cuando se conoció la noticia surgieron voces a favor y otras llenas de dudas aunque vale aclarar un tema fundamental: el sistema de bandas es solo una herramienta que puede resultar exitosa o no según las políticas que se apliquen, es decir, que haya equilibrio fiscal, que se consiga bajar la inflación y las tasa de interés.

Hay muchas dudas acerca de la forma en que utilizará este sistema, ya que habitualmente no se anuncia y el mercado va descubriendo ambos extremos cuando ve el ingreso de la autoridad monetaria para ordenar el mercado a sus pautas. De hecho, hoy el BCRA ingresa con fuerza para no supere los $ 40, aunque no se sabe cuál sería el piso que motivaría su ingreso.

El sistema de bandas funciona muy bien en una economía estable, pero no se sabe cómo podría hacerlo frente a tasas inflacionarias tan altas como las que se esperan en los próximos tres meses. Dado que en Argentina el mercado ya aprendió a corregir inflación con devaluación, las bandas de flotación deberían ser flexibles para evitar un atraso que le haga perder competitividad al tipo de cambio.

Del lado positivo, los operadores opinan que las bandas de flotación le dan un marco de certidumbre al tipo de cambio, algo que hoy no existe con el actual sistema, que muestra una elevada volatilidad cuando sube, pero también cuando baja, como ocurrió los últimos jueves y viernes. El sistema de bandas pondría cierto marco de certidumbre, aunque reconocen que si las variables macro no se estabilizan sería un instrumento poco útil.

Desde este punto de vista, los analistas creen que se podría poner cierta flexibilidad aunque, dado que arrancaría con un tipo de cambio muy alto, sería posible absorber cierto nivel de atraso sin tener que temer una corrida o una pérdida de competitividad.

La tranquilidad de los últimos días ha permitido tanto a los funcionarios como a los operadores pensar con un poco más de racionalidad y analizar distintas posibilidades de estabilizar el mercado. Ayuda a esto el casi seguro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que permitiría despejar cualquier riesgo de solvencia.

Fuente: Mitre