CLAVES DE LA SEMANA QUE PASÓ Y LA QUE VIENE

1. Sin lugar a dudas que la muerte de José Manuel De la Sota fue la noticia que más impacto y la que quizá en el futuro va a traer mayores consecuencia por lo que "El Gallego" representó no sólo para la política de Cpordoba, si no para la Nacional y para el peronismo en particular.



José Manuel De la Sota, ex gobernador de Córdoba, murió en la noche del sábado en un accidente automovilístico cerca de la localidad de Despeñaderos, ubicada en el departamento Santa María.

El ex funcionario murió de inmediato luego de que su camioneta chocara de modo frontal contra un camión en la autovía 36, había advertido nueve meses atrás sobre la peligrosidad de la ruta en la que murió.

DESOCUPACIÓN

La más alta de la era Macri: la desocupación llegó a 9,6% en el segundo trimestre

La desocupación del segundo trimestre del año tocó un 9,6% aumentando interanualmente 0,9 puntos porcentuales, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta manera se convierte en el índice más alto de desempleo de la gestión de Cambiemos

Esta cifra se mantiene como la más alta de los últimos 12 años, cuando tocó un techo de 11,5% en 2005 . Sin embargo, este resultado fue arrojado durante la intervención del INDEC entre 2006 y 2015, por lo que no se puede hacer una comparación certera con respecto al gobierno de Cristina Kirchner.

2- Por separado, Moyano y la CGT ratificaron la convocatoria al paro del martes 25

Al mismo tiempo, Hugo Moyano en un acto multitudinario en Ferrocarril Oeste y la CGT desde su sede, confirmaron el paro del próximo 25 de septiembre.

El secretario general del Gremio de Camioneros presentó el nuevo Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresmona), en el microestadio del barrio Caballito, junto con el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli de SMATA, además del apoyo de 60 sindicatos, con el que busca disputar el liderazgo de la CGT.

3- Déficit, Inflación y gasto social, el Presupuesto 2019 ya se encuentra en el Congreso

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne defendió en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto para el 2019, en lo que marca así el inicio del tratamiento legislativo de esta iniciativa.

Dujovne, evitó hablar de la posibilidad de la ampliación del préstamo de stand by del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando fue consultado por varios diputados nacionales durante la presentación del Presupuesto 2019 en la Cámara Baja.

4- Por el dólar y la sequía, la economía cayó 4,2% durante el segundo trimestre del año

La economía se contrajo 4.2% durante el segundo trimestre de 2018 -en comparación con el mismo periodo del año pasado- según la estimación provisoria del producto interno bruto (PIB) que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Esta caída es consecuencia de varios factores, entre los que se incluye la corrida cambiaria y una depreciación del peso del 44% entre abril y junio. Esto generó un impacto negativo en la inflación y por ende en la caída del gasto.

5- Bonadio procesó a Cristina Kirchner y a empresarios que pagaron coimas en la causa de los cuadernos

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefe de una asociación ilícita en la llamada "causa de los cuadernos" y además pidió su detención, una medida que no se podrá concretar debido a que tiene los fueros que la protegen.

El juez procesó a la ex presidenta por la admisión de dádivas -veintidós (22) hechos-, en calidad de coautora; y cohecho pasivo -cinco (5) hechos-, en calidad de coautora.

6- "Ojalá sea el submarino": Oscar Aguad adelantó que "es muy importante" la señal detectada

La búsqueda del ARA San Juan vuelve a estar en el centro de la escena. A diez meses de la desaparición de la nave, dos nuevas posibles señales están en la mira del buque noruego Seabed Constructor. "Encontramos a 280 metros una señal importante. En este momento están bajando los ROV", confirmó el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

El submarino ARA San Juan de la Armada Argentina perdió contacto con la base el miércoles 15 de noviembre del año pasado con 44 personas a bordo, cuando realizaba maniobras de patrullaje en la zona de Golfo San Jorge, entre Río Gallegos y Puerto Deseado.

7- Detuvieron a Oscar Thomas, el último prófugo de la causa de los cuadernos

La Policía Federal detuvo a ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas el último prófugo de la causa de los cuadernos de las coimas K, por la que fue procesada Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Con su detención se terminó de cerrar la lista de imputados que tendrán que afrontar el proceso detenidos.

Tras presentarse frente al juez federal Claudio Bonadio, que investiga la causa rechazó cualquier acusación que se relacione con la entrega de bolsos con dinero para coimas.

8- Ya son diez las víctimas fatales por la bacteria streptococcus pyogenes

Se sumaron cuatro nuevas muertes a causa de la bacteria denominada streptococcus pyogenes. Dos niños, una adolescente en Río Negro y un hombre en Mar del Plata se sumaron a las seis víctimas fatales informadas oficialmente.

Desde el Ministerio de Salud afirmaron que “no existe motivo de alarma ni necesidad de tomar medidas extraordinarias”. La bacteria streptococcus pyogenes habitualmente produce anginas y faringitis, pero en raras ocasiones se presenta en una forma agresiva llegando a ocasionar la muerte. Los signos por los cuales hay que consultar a un médico son la presencia de: fiebre de 38º o más, dolor de garganta o lesiones en piel.

9- Mayra Mendoza le dio un volante a Putin: denuncia "falta de estado de Derecho en la Argentina"

La diputada nacional Mayra Mendoza (FPV-Provincia de Buenos Aires) le acercó a Vladimir Putin un volante de La Cámpora en el cual se denuncia "la degradación del Poder Judicial y consecuente crisis y falta de estado de Derecho en Argentina y el lawfare contra opositores a Mauricio Macri, principalmente contra CFK y su familia". El hecho sucedió en San Petersburgo durante la apertura del Foro Euro Asiático de Mujeres, que inauguró el propio presidente ruso.

El volante lleva como portada una foto de Cristina Fernández de Kirchner y el contundente título "Argentina sin estado de derecho", en inglés y en español.

Con información de BigBang News