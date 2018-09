Arrinconada por los casos penales, la ex Presidenta recorre la misma senda de Lula

Los cuadernos de las coimas constituyen el enésimo ataque del “partido judicial” y de los medios dominantes contra la cabeza del movimiento político que más desafió el poder de las corporaciones: con matices, esta sería la lectura de Cristina Fernández de Kirchner sobre la megacausa de corrupción que la sindica como cabecilla de una asociación ilícita montada para robar fondos estatales. El aluvión de evidencias, y de incriminaciones formuladas por empresarios y ex funcionarios arrepentidos, entre ellos el tucumano José López, no lograron mover a la ex Presidenta de la estrategia que adoptó cada vez que la Justicia avanzó en las causas penales que la involucran. Esa postura se intensificó a partir de diciembre de 2015, cuando abandonó la Casa Rosada sin asistir al acto de traspaso de los atributos de mando.

La “bomba” de los cuadernos colocó decididamente a la ex mandataria en la misma senda que recorrió Lula da Silva, el representante de la “nueva izquierda latinoamericana” -corriente populista de alcance regional para sus detractores- que gobernó Brasil en la época en la que el kirchnerismo lo hizo en Argentina. Ambos se consideran a sí mismos emblemas de la integración de los marginados; de la redistribución de la riqueza y de la ampliación de los derechos, y víctimas de los “intereses concentrados” que se oponen al ascenso de los sectores populares.

Tanto Fernández de Kirchner como Lula sostienen que padecen las agresiones de los enemigos del pueblo. En el caso argentino, la teoría conspirativa resiste aunque las bitácoras del chofer Oscar Centeno hayan complicado a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri que dominó la constructora Iecsa, y proyecten sus tentáculos sobre el propio padre del jefe del Estado, el empresario Franco Macri. El discurso ideológico sustituyó la rendición de cuentas y la demostración de la inocencia alegada en la tribuna política. Pero ese anclaje no funcionó en la esfera procesal penal. Así, Lula terminó en la cárcel por las repercusiones del “Lava Jato”, investigación colosal que, también gracias a las delaciones premiadas, permitió reconstruir las operaciones corruptas que ejecutó durante años el conglomerado político y empresario de aquel país. Las similitudes del “Lava Jato” con los cuadernos de las coimas son evidentes en cuanto revelan las entrañas de un sistema aceitado y consolidado para el desvío de fondos públicos.

Las constataciones judiciales no amedrentaron al Partido de los Trabajadores, que agotó todos los resortes para llevar a Lula como candidato presidencial en los comicios de este año. Recién al filo del vencimiento de los plazos, el líder encarcelado dio un paso al costado y designó al delfín Fernando Haddad, que tiene chances de derrotar al populista de derecha que encabeza la intención de voto: Jair Bolsonaro. ¿Qué pasaría si, en una eventual segunda vuelta, Haddad ganara las elecciones? ¿Podría indultar a Lula y pulverizar la condena de prisión que recibió como consecuencia de la adquisición de un triplex en Guarujá que, según el juez federal Sergio Moro, no pudo justificar?

Ni una prueba

Al igual que el jefe del Partido de los Trabajadores, Fernández de Kirchner no se “quiebra” frente al círculo judicial que se estrecha sobre su persona, y alienta proyectos de regreso al Poder Ejecutivo Nacional valiéndose de un porcentaje de apoyo “fijo” y “duro”, y de los retrocesos económicos que estropean la imagen del oficialismo (otra de sus convicciones es que el Gobierno pretende tapar su mala praxis con crónicas policiales sobre la administración anterior). Tanto en Brasil como en Argentina, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica han repercutido con ferocidad sobre los ingresos y el crecimiento del producto bruto interno. En estas circunstancias, la ex Presidenta se verá obligada a vivir la campaña electoral en una sala de juicio oral de los Tribunales Federales de Comodoro Py. Sea o no candidata, tendrá que sentarse en el pupitre de los acusados como antes lo hizo su vicepresidente hoy preso, Amado Boudou.

Fernández de Kirchner afronta seis investigaciones que indican que habría cometido delitos (se informa por separado). A diferencia de Lula, logró neutralizar la prisión preventiva con los fueros de senadora (se informa por separado). Pero ese blindaje podría ceder si alguna eventual condena quedara firme o si el Partido Justicialista que impide el avance de los desafueros solicitados por el juez Claudio Bonadio cambiara de opinión por “conveniencias electorales”. Según el dirigente social allegado al papa Francisco, Juan Grabois, sería un “golpe de Estado preventivo” que Cristina Kirchner terminara presa. En línea con esa doctrina, los abogados Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón preparan la “internacionalización” de los juicios con el objetivo de que líderes afines como Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Vladimir Putin (Rusia) ayuden a exponer la “violación de garantías” que padecería su clienta.

Cristina Kirchner no contesta preguntas ni da explicaciones a la Justicia. En la causa de los cuadernos, la senadora recusó a Bonadio -sin suerte- y presentó un escrito en el que dijo: “la investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”. Persuadida de que en los Tribunales sólo le espera una suerte adversa, la imputada apuesta, al igual que el “compañero” Lula, a que la ciudadanía la absuelva. Tal hipótesis postula que el Código Penal jamás podría contradecir una victoria en las urnas.

