Patricia Bullrich tensó aún más la relación con Hugo Moyano: contrató a Florencia Arietto

La ex candidata a diputada por el Frente Renovador Florencia Arietto se incorporó hoy al Gobierno como asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación. Arietto, quien trabajará bajo las órdenes de Patricia Bullrich, mantiene un largo enfrentamiento con Hugo Moyano, al igual que su jefa.

Arietto es abogada penalista, fue jefa de seguridad del club Independiente durante la presidencia de Javier Cantero y estuvo los últimos tres años en el partido de Sergio Massa. Actualmente, Independiente es presidido por el líder de Camioneros.

"Quiero a Moyano preso", declaró Florencia Arietto.

“Si la Justicia funciona, Pablo y Hugo Moyano tienen que terminar detenidos” declaró en el mes de mayo Arietto. Según su óptica, los sindicalistas fueron los responsables "de la banda que trató de montar una asociación ilícita” en Independiente.

Durante su trabajo en el club de Avellaneda, la abogada se enfrentó al ex líder de la barrabrava, Pablo "Bebote" Álvarez. En una entrevista con la Escuela de Comunicación de Perfil, Arietto había asegurado: "La causa que tiene detenido a Bebote estuvo dos meses parada en la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, por una cantidad de artilugios procesales interpuestos por Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano, en un intento por hacer caer la figura de 'asociación ilícita'".

Una de las acusaciones que lanzó Florencia Arietto sobre los Moyano y Bebote es de extorsionar empresas para obtener beneficios personales y utilizar al club para lavar dinero.

En la conferencia brindada a los estudiantes de la Escuela de Comunicación, Arietto había adelantado que se alejaba de Sergio Massa porque no la dejaba denunciar a Hugo Moyano. "Nos va a financiar", aseguró la ex candidata que le habrían dicho en aquel espacio político.

De perfil combativo, Arietto ya se refirió en Twitter a su nuevo cargo:

Si te gusta o no que me sume a la gestión me importa poco, sólo recordá siempre que en donde esté estoy luchando para que vos y tus hijes tengan un país más seguro donde proyectar el porvenir. Sin mafia, sin corrupción y sin gatillo fácil.

Además, le contestó a Hernán Arbizu, quien la había criticado:

Por lo menos intenté pelear contra las mafias de manera honesta y comprometida, no como vos que te choreaste la guita del pueblo y luego te convertiste y bajaste de Sierra maestra con Cristina y Néstor.

