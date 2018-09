Melisa Gretter palpitó el debut de la selección argentina en el Mundial de básquet: "Tenemos que dejar todo en la cancha"

El reloj marca que quedan 2.7 segundos de juego. Melisa Gretter pica la pelota, mira el aro con concentración, ensaya el lanzamiento de tiro libre y encesta para poner el marcador 65-64 a favor de Argentina. Inmediatamente, abre sus brazos y cierra sus puños para esbozar un festejo, pero entiende que queda un último esfuerzo por hacer y se pone en posición de defensa. Brasil sale desde el fondo, una de sus jugadoras intenta un triple, falla y suena la chicharra. De esa manera, la selección femenina de básquet sella la consagración en el torneo Sudamericano, un título que se le negaba al país hace 70 años.

"Sabía que si metía uno de los dos lanzamientos el partido era nuestro. Tenía un poco de nervios por cómo fue ese final de partido, pero traté de 'poner mute (silencio)' a todo y de concentrarme en esos lances. Gracias a dios entró uno de ellos", confesó Gretter desde la concentración de "Las Gigantes" -como se se conoce al equipo nacional- en Bélgica.



La felicidad por la consagración en el certamen que se disputó en Colombia aún resuena, pero el conjunto que dirige Cristian Santander ya tiene un nuevo gran objetivo por delante: el Mundial de España 2018. El debut será el sábado ante Turquía en Tenerife y marcará el regreso del elenco nacional a la competencia, luego de haberse ausentado en la última edición.

Gretter es la gran figura de "Las Gigantes". Su talento y su habilidad para generar juego la han llevado a ser considerada una de las mejores bases de la actualidad por fuera de la WNBA, la liga de los Estados Unidos. Con solo 25 años, la nacida en Rafaela, Santa Fe, está lista para disputar su primer Mundial con la camiseta argentina y para brillar ante los ojos de todo el planeta.

"El equipo está bien. El haber salido campeonas (del Sudamericano) nos da ese impulso de saber que estamos por el buen camino", sostuvo la actual jugadora de Unión Florida, de la Liga Nacional.



El certamen de Tenerife es un escalón más en la carrera ascendente de Gretter, quien comenzó a jugar al básquet a los ocho años en Peñarol de Rafaela, un club de su barrio. Por aquel entonces, no era usual que una niña eligiera ese deporte, por lo que debió integrar equipos de varones, junto a sus hermanos Marcos y Nicolás. Recién a los 12 pasó a participar en combinados con otras chicas.

El enorme potencial de la jugadora no pasó inadvertido ni en la Argentina ni en el exterior. Su primer club grande fue Ben Hur de Rafaela y luego pasó a Unión Florida. Esa sería la gran vidriera para dar el salto a Europa en 2011 y jugar en el Mann Filter de España. En ese año también se daría su debut con la selección argentina mayor, luego de ser parte de las juveniles en la Sub 15 y la Sub 17.

En los últimos siete años, su carrera se desarrolló de manera intermitente entre España, Brasil (Corinthians Americana y Vera Cruz Campinas -con el que fue campeona de la Liga y MVP de las finales en la última temporada-) y Unión Florida, equipo en el que a la vuelta del Mundial comenzará su quinta etapa.



La consagración en el torneo Sudamericano significó un bálsamo para la Selección tras la derrota en el partido decisivo de la Americup de 2017, que se disputó en Buenos Aires. Aunque fue la primera final para el conjunto nacional desde 2011 y se consiguió el boleto al Mundial, la caída ante Canadá por 67-65 de local dejó una incómoda sensación.

Sobre cómo se dio vuelta la página y se gestó un éxito que el país no conseguía hace 70 años, Gretter contó: "Sabíamos que iba a ser un torneo duro, pero nos preparamos con la idea de ir a buscar ese título. Estamos muy felices con lo que logramos, nos llevó un par de días caer, pero rápido tuvimos que poner la cabeza en el Mundial".

"Desde que nos juntamos a entrenar con la Selección, sabíamos que primero teníamos el Sudamericano por delante y queríamos tomarnos revancha del último, en el que habíamos salido cuartas. Éramos conscientes de que teníamos que ir partido tras partido y así fue como llegamos a lograrlo", destacó.



En Tenerife, "Las Gigantes" tendrán una prueba de fuego para demostrar para qué está el equipo. "Solo depende de nosotras", aseguró "Meli", quien también reconoció que el nivel de competencia será superior al del último certamen del que participaron: "Sabemos muy bien que el Mundial no tiene nada que ver a lo que es un Sudamericano, pero tenemos que seguir con las mismas ganas de competir y de dejar todo en la cancha".

No será fácil la tarea para el conjunto argentino, que deberá sacar a relucir su mejor versión para intentar avanzar a la siguiente fase. En el Grupo B, se enfrentará a dos potencias mundiales de la disciplina como Australia y Turquía. También se medirá con Nigeria, que son las últimas campeonas de África.

"La expectativa es ir partido tras partido, buscar la clasificación a la segunda ronda y pensar en tratar de mejorar ese noveno puesto, que es la mejor clasificación de Argentina en un Mundial", señaló Gretter, que ya palpita la gran ilusión de ser una de las privilegiadas de poder vestir la camiseta "Albiceleste" en el torneo más importante de la disciplina.



Todos los partidos de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial de España 2018:

Sábado 22/9

9 hs. Argentina vs Turquía (TV Pública)

Domingo 23/9

6gs. Argentina vs Australia (TV Pública)

Martes 25/9

12.30 hs Argentina vs Nigeria (TV Pública)

El ganador del Grupo clasificará a Cuartos de Final. Los segundos y terceros se cruzarán con los de las otras Zonas en Octavos.

Fuente: Infobae