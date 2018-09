MÁRSICO LO HIZO: NO USAS CASCO, CHAU MOTO

Por el término de dos horas, el Concejo aprobó ayer 10 proyectos con la ausencia de su presidente Raúl Bonino, generándose un debate sobre la modificación del uso del casco, presentado por el edil Lisandro Mársico.

Por conducir una moto sin tener colocado el casco reglamentario de seguridad -la medida alcanza al acompañante que no cumpla con la exigencia- la retención queda sin efecto cuando los infractores puedan en el operativo procurarse por sus medios el casco. Si el infractor no puede acceder al casco, no siendo reincidente de esta falta siempre que no exista otra infracción que amerite la retención del vehículo y con su consentimiento, el Municipio durante los primeros 5 meses de esta ordenanza proveerá un casco cuyo costo será a cargo del infractor.

En el otro artículo aprobado, la modificación tendrá aplicación a partir de los 90 días de su vigencia, plazo en el que el Municipio deberá realizar una campaña de información sobre las consecuencias de la salud de las personas por el no uso del casco y las sanciones aplicables. "En lo que va del año hay 12 muertes, no hay fotomultas, no hay radares... qué hacemos: 3 meses de campaña, 5 meses para el casco. No arrancamos con el tránsito en la ciudad, no le encontramos la vuelta, legislamos y seguimos peor que antes, están legisladas y se dejan de hacer. El Estado municipal es el culpable y responsable con un poder sancionatorio laxo, acciones que no se sostienen en el tiempo. El DEM no toma el camino correcto con los resultados a la vista, estoy decepcionado con el Ejecutivo. ¿Cuántas motos hay sin patente en Rafaela? ¿Cuántos arrebatos con motos hay? No solamente de motochorros, sino también paran en los almacenes y cometen robo o hurto, sin patentes y circulan por la ciudad, ¿qué piensan los jueces y fiscales? ¿Quién tiene la función de Policía de secuestrar una moto? Las patentes dadas vuelta para que no se puedan verificar, las calles y avenidas a veces son tierra de nadie, empecemos a aplicar 'mano dura'", destacó Mársico.

Hugo Menossi agregó que "en el 2011 el Municipio hace cumplir la ley, antes no había controles, pero ahora llegamos a una meseta, ha crecido mucho el no uso del casco especialmente en el verano. Es un problema grave de valores: de no cuidar la vida, la falta de educación desde las familias y las escuelas, es un problema complejo. Hay una contradicción del DEM, en las escuelas se podrían hacer multas porque están los inspectores en los controles de tránsito. Usar el casco es proteger la vida, proteger al Estado para hacer tratamiento a los enfermos, lo hacemos por los vecinos y sus familias".

Silvio Bonafede opinó que "por la fuerza nada, todo tiene que ser por la razón y la educación; hay que ser optimistas, en los próximos 10 años nadie va a usar la moto sin casco".

Evangelina Garrappa aclaró que "ahora hay más de 1.000 motos retenidas y 900 para la compactación; se trabaja sostenidamente y hay que modificar conductas es el desafío más importante. No es fácil estar en la calle y hay que ir monitoreando. El objetivo es usar más el casco y que proteja la vida; hay multas que se destinan a emprendimientos productivos y el programa Rafaela impulsa. Está 'La Moreno te pone freno' reconocido a nivel provincial a cargo de las docentes Cecilia Perini y Lorena Iriarte". También hablaron Leonardo Viotti, Marta Pascual, Alejandra Sagardoy.

A decir verdad, es un problema complejo la falta de apego a las normas de tránsito en la Argentina. Es una cuestión cultural ser transgresores, pero somos "hijos del rigor" porque cuando viajamos al exterior terminamos cumpliendo el marco legal...

FUENTE: Diario La Opinión, sobre una nota de Emilio Grande(h)