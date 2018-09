La detención de Thomas reaviva el caso Yacyretá e incomoda al macrismo

La detención y posterior declaración de Oscar Thomas, así como el resurgimiento del caso Yacyretá, son datos que incomodan al macrismo. El hombre que condujo durante doce años la Entidad Binacional de la represa (EBY) y está procesado como miembro de la asociación ilícita que investiga la Justicia apuntó en su declaración hacia un núcleo cercano al presidente Mauricio Macri : Javier Sánchez Caballero, ex-CEO de Iecsa (la empresa familiar que conducía Ángelo Calcaterra ), y el titular de Pro y senador misionero, Humberto Schiavoni.

La EBY tuvo 24 directores ejecutivos desde 1974. Schiavoni fue el único que estuvo dos veces en el cargo: como antecesor y sucesor de Thomas, la primera vez durante la presidencia de Duhalde , y la segunda cuando Thomas dejó el cargo, en 2015. Schiavoni auditó pagos que se hacían de Yacyretá a comedores, y denunció que había algunos comedores y ONG que no existían, y cuestionó las indemnizaciones que cobraron Thomas y demás ejecutivos cuando dejaron la EBY. Pero no hubo cuestionamientos por los contratos adjudicados a empresas de obras públicas.

Las empresas que más licitaciones ganaron para trabajar con la EBY están nombradas en los cuadernos. Iecsa, que durante el kirchnerismo perteneció a Calcaterra, primo del Presidente, fue la compañía que más obra ejecutó.

LA NACION analizó documentos y balances para reconstruir un panorama de las obras que Thomas tuvo a cargo como jefe de la EBY entre 2003 y 2013. El Plan de Terminación de Yacyretá, la gestión más importante de obra pública de la represa, comprendió la realización de las obras complementarias para Posadas y Encarnación. Para que la generadora de energía funcionara al máximo de su capacidad, se elevó la cota del embalse y por eso se produjeron inundaciones en extensos sectores de Posadas y Encarnación. La parte argentina del Plan de Terminación tuvo un costo de 1500 millones de dólares y se licitó en tres tramos. Todas las empresas que ganaron las licitaciones realizadas en 2007 están mencionadas en la causa de los cuadernos.

La licitación 338 la ganó la UTE Roggio-Esuco-Supercemento. La 339 la ganó la UTE Cartellone-Eleprint, y la 340 -el conjunto de obras más grande de los tres- la ganó la UTE entre Iecsa y JCR, la empresa del fallecido empresario kirchnerista Juan Carlos Relats. Sánchez Caballero, quien entregó bolsos con dinero a los exfuncionarios del Ministerio de Planificación hasta 2015, fue beneficiado con una falta de mérito. Thomas declaró: "Sí, lo conocí [a Sánchez Caballero] en relación a Yacyretá".

La licitación 340 comprendió las obras By Pass Arco Garita, Nodo Vial Garita, Multitrocha Ruta 12 Garita-Garupá, Acceso Sur y Tratamiento Costero en Franja de Transporte Norte y Sur de la Provincia. Cuando asumió Cambiemos , con el 90% de ese plan de obras ya ejecutado, se sustituyó una parte de las obras restantes que habían sido licitadas, por la ejecución de otro tramo.

En noviembre de 2015, a pocos días del ballottage que ganó Macri, se le pagó a Iecsa-JCR un anticipo de obra de 6,5 millones de dólares para una de las obras restantes: una ruta desde Fachinal hasta Candelaria. Pero Schiavoni dispuso dejarla sin efecto y mantener esa licitación, pero aplicar el anticipo de 6,5 millones de dólares que ya se le había pagado a Iecsa, para esta nueva obra. Se consideró que la obra por la cual Thomas le había pagado el anticipo a Iecsa "no tenía sentido".

Entonces Iecsa recibió el contrato para ejecutar un tramo de la ruta San Ignacio-Santa Ana. Sobre este punto, Schiavoni dijo a LA NACION: "Modificamos el proyecto porque no tenía sentido esa ruta de Fachinal a Candelaria, conecta lugares que no tienen mucha población ni movimiento económico. Si no empezábamos la obra iba a haber multas, entonces lo que hicimos fue convenir con Vialidad, a cargo de [Javier] Iguacel en ese momento, quien aprobó el proyecto por la misma cantidad de dinero. Yacyretá no puso un peso de más". Schiavoni opinó en diálogo con LA NACION que las declaraciones de Thomas responden a una "estrategia mediática y política" por parte de él y su abogado, Juan Manuel Ubeira, para "vincular a todo el mundo".

En septiembre de 2016, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, viajó a Posadas para un acto con el gobernador Mario Passalacqua y Schiavoni, donde se anunció la inauguración de un puente y se ratificó el inicio de la construcción de la autovía Santa Ana-San Ignacio. Thomas estuvo invitado y no fue. Schiavoni entonces recordó: "Esta obra se inició en la gestión pasada e invitamos al arquitecto Thomas, que no pudo venir". En el balance comercial de Iecsa del año 2015, firmado por Calcaterra, se explica el incremento de las ganancias de la empresa, y un párrafo remarca: "Durante el ejercicio, los ingresos alcanzaron $3061 millones, lo cual demuestra el mantenimiento de los volúmenes de los trabajos por parte de la sociedad. (...) También influye significativamente el ritmo de trabajo en la obra de nexo internacional en la ciudad de Posadas-Misiones para la EBY".

