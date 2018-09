Hugo Moyano y la CGT ratificaron el paro general del martes 25 con críticas al Gobierno

Mientras los gremios combativos alineados con Hugo Moyano realizaban un acto en el club Ferro Carril Oeste, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió ayer a la tarde en la sede de Azopardo para ratificar el paro nacional del 25 de septiembre próximo.

Tras el encuentro de la CGT oficial, Héctor Daer y Carlos Acuña, que integran junto a Juan Carlos Schmid el triunvirato que conduce la central obrera, confirmaron que no habrá transportes durante la huelga, debido a la adhesión de la Unión Tranviaria Automotor. "El gremio del transporte está adherido a la CGT, son trabajadores, igual que el resto. Entonces así como no va a haber garajistas o trabajadores de la salud, tampoco va a haber colectivos, trenes y subtes", sentenció Daer.

Tanto el diputado del Frente Renovador como Acuña apuntaron contra la situación económica. "La medida de fuerza es para que este Gobierno escuche a los trabajadores y a la sociedad, y se rectifiquen las políticas económicas que nos trajeron hasta acá", dijo Daer. "El responsable es el Gobierno y su plan económico. Al que no le llegó [la crisis], pronto le va a llegar, porque el país no está produciendo, la industria y las pymes no producen y no pueden cubrir sus pagos, o pagar los cheques, producto de la economía que está implementado el Gobierno", sumó Acuña.

Naturalmente, no pasó desapercibido el hecho de que a la misma hora, a ocho kilómetros de ahí, se realizaba un acto del Frente Sindical por el Modelo Nacional, que integran Camioneros, La Bancaria, el gremio de mecánicos (Smata) y un sector de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros gremios. Se trata de un sector que, a diferencia de la CGT, el martes se movilizará junto a las CTA.

Cuando le preguntaron, Daer respondió: "Nosotros estamos en la misma vereda que la totalidad de los trabajadores. La CGT representa al 100 por 100 de los trabajadores. Los matices que podremos tener entre dirigentes no van a mellar la postura del movimiento obrero contraria a esta política de ajuste. Son trabajadores los que están allá y los que estamos acá. Todos somos el movimiento, pero la institución es la CGT".

En el otro acto, al que fueron invitados algunos referentes de la CTA, el líder camionero también justificó el paro en que "la política de este gobierno está llevando al hambre y a la miseria".

"Es un llamado que les estamos haciendo, para que no sigan con esta política de quitarles los derechos a los hombres y mujeres de trabajo. Esto no da para más. Nos empujan a salir a la calle a protestar", alegó.

Y cerró: "Ya hemos vivido esta situación en los 90. Muchos de nosotros hemos peleado por la democracia en la calle, así que no nos pueden venir a acusar de golpistas. Pero tienen que entender que cuando los pueblos agotan su paciencia, las cosas se van a poner difíciles".

