Macri y Lagarde podrían reunirse el lunes en Nueva York y enviar una señal sobre el avance de las negociaciones

Mauricio Macri podría encontrarse el lunes próximo en Nueva York con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estimó esta mañana un vocero del Fondo Monetario Internacional ante una pregunta de Infobae.

El Presidente estará en la ciudad norteamericana el lunes y martes de la semana que viene y coincidirá allí con la titular del Fondo. Y si bien no tienen una reunión pactada, es probable que se encuentren de manera informal, afirmó el vocero principal del FMI, Gerry Rice. "No descarto que se reúnan, quizá no formalmente, pero no sería una sorpresa por más que no está previsto", señaló.

En momentos en que crece la expectativa de una respuesta positiva del Fondo al pedido argentino de anticipar los desembolsos del programa acordado, un encuentro cara a cara entre Lagarde y Macri o una reunión con el ministro Nicolás Dujovne, quien también estará el lunes en Nueva York, enviaría una señal muy clara del rumbo de las negociaciones.



No hubo sin embargo precisiones al respecto. El vocero del FMI no aclaró cuándo se reunirá el board para analizar los cambios al acuerdo firmado en junio y tampoco ofreció detalles de la negociación que llevan adelante los equipos de Dujovne y Luis Caputo con los técnicos del Fondo, que según informó el propio organismo días atrás registra "avances importantes".



Rice sí enfatizó esta mañana que en las discusiones que tuvieron lugar en Buenos Aires durante la última semana hubo "progresos importantes" y reiteró la idea de que se está "trabajando muy duro para concluir pronto" las tratativas y llevar cuanto antes un nuevo acuerdo técnico a la consideración del directorio del Fondo.

"No hay un calendario para cuándo será tratado por el board", aclaró sin embargo el vocero. Se especulaba con una aprobación "hacia fin de mes", porque Dujovne había mencionado esa posibilidad en su última visita a Washington. Pero esto no fue confirmado por Rice, aunque hizo hincapié en que se busca concluir las negociaciones "en el corto plazo". Repitió varias veces esa idea durante su conferencia de prensa en la sede del Fondo, para transmitir el "sentido de urgencia" con que avanzan las negociaciones, según indicó.



Agregó que hay un "total respaldo" del Fondo a la Argentina y destacó la importancia del presupuesto 2019, que hoy empieza a discutirse en el Congreso. "Es una parte fundamental del plan de las autoridades argentinas para consolidar la economía y llevar tranquilidad" a los mercados, dijo Rice, quien elogió los fondos previstos en el borrador para ser destinados a protección social.

La estabilidad cambiaria de la última semana, así como la recuperación de los bonos argentinos y la caída del riesgo país parecen indicar que el mercado descuenta una resolución positiva de las negociaciones. Esto es, que el FMI accederá finalmente a adelantarle al país en 2019 tramos del crédito por 50.000 millones de dólares que debe liberar en 2020 y 2021 según el acuerdo stand by ya firmado.



O bien, que el Fondo no alterará el cronogama original de desembolsos pero incrementará el monto total del crédito de manera de reforzar los giros. Esta posibilidad, sobre la que se especuló mucho en las últimas semanas, también le permitiría al país garantizar hasta 2020 que cumplirá con el pago de sus obligaciones.

En Nueva York el presidente Macri hablará ante la Asamblea, donde se estima que reforzará el mensaje de la reinserción "inteligente" de la Argentina en el mundo, y se reunirá con inversores y estrategas de fondos de Wall Street y expertos en mercados emergentes. El Presidente pretendía llevar bajo el brazo las modificaciones al acuerdo ya aprobadas por el directorio del FMI. Todo indica que esto no va a poder ser.

Fuente: Infobae