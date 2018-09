CARTA ABIERTA A CFK

El texto que a continuación voy a transcribir no es de mi autoría, lo colgó en facebook uno de mis contactos. Desconozco si lo escribió él o si lo copió y lo pegó en su muro, pero describe con crudeza, con palabras exactas y conceptos precisos uno de los períodos más tristes y nefastos de toda nuestra historia como Nación independiente.

En el texto se hace referencia directa a la ex Presidenta y hoy Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner, pero considero que también describe, de la manera mejor lograda lo que significó el proyecto “Nac & Pop” que tuvimos que padecer durante los 12 años en que el kirchnerismo ostentó el máximo poder en el país; como, asimismo, configura una verdadera y bien justificada base de fundamentos de lo que hoy nos toca vivir a casi tres años de que la ciudadanía argentina le dijera “basta” al sistemático plan de saqueo de las arcar del Estado y empobrecimiento de todos los argentinos que día a día trabajan para ganarse su sustento y el de su familia.

Por ello me parece importante su transcripción completa; para que todos puedan entender el por qué estamos transitando momentos de crisis y a quién le debemos todos los sinsabores y la enorme cuota de sacrificio que hoy debemos afrontar para que el país no vuelva más a transitar por el camino del populismo retrógrado y fraudulento.



“Te fuiste. Pensé que este día nunca llegaría. Todavía tengo en mi memoria tu cara diciéndonos "vamos por todo". Todavía siento el escalofrío cuando te escuché decir "sólo hay que tenerle miedo a Dios y a mi un poquito", o el famoso "si fuera una genia haría desaparecer a varios". Todavía me río cuando recuerdo que pensabas que la fórmula del agua era "Hache Dos Cero", o que la diabetes es una enfermedad de los ricos. Todavía se me escapa una lágrima cuando recuerdo como te reiste de los 52 muertos en la tragedia de Once con la infame frase "apúrense, si no viene la otra formación y nos lleva puestos".

Te fuiste. Te fuiste con una plaza llena de banderas de organizaciones adictas al Estado. Te fuiste metiéndole la idea en la cabeza a la gente de que el Estado les tiene que dar una casa, un plan, todo gratis. Te fuiste con una plaza con más micros que gente. Te fuiste llena de joyas, millones de euros, mansiones, hoteles y departamentos. Te fuiste con más de 700 causas judiciales, muchas bastante avanzadas. Te fuiste con 100 custodios que te vamos a pagar todos. Te fuiste Cristina y te llevaste mucho, pero dejas mucho también.

Dejaste a las instituciones democráticas republicanas destruidas. Dejaste un índice de estadísticas que es una vergüenza nacional. Dejaste un Banco Central pelado. Dejaste más de 13 millones de pobres. Dejaste una inflación exorbitante. Dejaste 52 muertos por la corrupción Estado/Privados entre Néstor, Jaime y los Cirigliano. Dejaste cientos de muertos por inundaciones y falta de obras. Dejaste más de 3000 asesinados por gatillo fácil, torturados en centros de detención en todas tus provincias feudales. Dejaste 21 muertos en protestas sociales, entre los que están Mariano Ferreyra y Ángel Verón. Dejaste 70 desaparecidos en democracia, entre los que están Julio Lopéz, Luciano Arruga y María Cash, Juan. Dejaste una sociedad dividida. Dejaste un ejército de jóvenes de enorme corazón fanatizados con un relato maquiavélico ingenuo e inservible. Dejaste innumerables cartitas de facebook, tuits y declaraciones que dan vergüenza ajena. Dejaste organismos de derechos humanos cuestionados por tu obsesión con apropiarte y manchar banderas que son de todos y que nunca te importaron hasta que te convinieron. Dejaste al fiscal que investigaba el atentado a la AMIA, asesinado, antes de denunciarte, luego de haber trabajado 10 años en la causa, en medio de una zona liberada, y con irregularidades en la investigación. Dejaste en ruinas la dignidad de los legisladores que tan obedientemente te dijeron que sí a todo, porque el que habla es un traidor, el que critica es un enemigo y el que opina diferente es antipatria. Dejaste "obediencia debida". Por suerte ésta última no va a durar mucho. También dejas el poder, y estás tan obsesionada con el poder que es lo único que sos, lo único que te importa. Dejaste el poder y dejaste de existir.

También dejaste Aerolíneas Argentinas en manos del Estado luego de expropiarla. Pero esa misma Aerolínea le pagó 35.000 habitaciones que nunca usó a tus hoteles en El Calafate. Dejaste YPF en manos del Estado (después de haberla privatizado), pero la nafta no paraba de subir y le vendiste la patagonia a Chevron. Dejaste "la lucha contra las corporaciones", pero cenas con Chevron, Monsanto y la Barrick Gold. También dejaste a la Anses en mano del Estado, pero con la plata de los jubilados financiaste el Fútbol para todos y todas tus campañas. Hasta intentaste vaciarla con un decretazo, frenado por los mismos jubilados a través de un recurso de amparo. Dejaste la Asignación universal por hijo, pero dejas afuera millones de hijos de monotributistas, la dejas con debilidad de decreto, y la financias con plata de la Anses. Dejaste el Fútbol para Todos, pero con pérdidas exorbitantes por no vender publicidad oficial y utilizarlo como herramienta de propaganda. Plata que podría haberse usado para construir colegios, comedores, viviendas y hospitales. Dejaste un país "desendeudado", pero en default. Dejaste testimonios de tu adhesión a #NiUnaMenos pero no reglamentaste la ley de violencia de género. Dejaste abajo el cuadro de Videla, pero dejaste colgado el cuadro de Milani. Dejaste barrasbravas, dejaste inseguridad, dejaste pibes a merced del paco, de los narcotraficantes. Dejaste inseguridad jurídica. Dejaste una pésima imagen del país en el mundo.

Andate, pero no te vayas muy lejos. Todavía hay muchas cosas que tenés que explicarnos, a vos que siempre te gustó enseñarnos. Va a llegar el tiempo en el que La Patria, Dios, y La Justicia demanden esas explicaciones. Gracias por mostrarnos la necesidad de una nueva forma de hacer política, que reciclar lo viejo en la política no sirve. Por demostrarnos que el Peronismo nunca sirvió ni va a servir. Vamos a ver al kirchnerismo desaparecer, o mutar de nuevo; pero nunca vamos a olvidar el peligro del populismo mafiocrático. En el 83' los argentinos tuvimos el coraje de vencer el miedo y terminar con un siglo de golpes de Estado. Estoy casi segura que la historia juzgará al 2015 como el año en el que los argentinos volvimos a perder el miedo y empezamos a condenar la corrupción, la inoperancia y la falta de gestión. El año en el que le arrebatamos democráticamente El Estado a una asociación ilícita, al crimen organizado, a un grupo de señores feudales, ladrones, corruptos y asesinos. La historia juzgará esta época como el momento en el que recuperamos la democracia y la república. Y vos, Cristina, serás recordada como el mayor obstáculo que tuvimos para lograrlo. Como la Presidenta más corrupta, ladrona y mentirosa que tuvo este país.

Seguro habrá tiempo, porque esto recién empieza.



Te vas de la misma forma en la que gobernaste, intentando dar lástima, intentando asustar, paranoica, confrontativa, rozando lo perverso, mezquina, mentirosa, corrupta y sin entregar el mando.

Lo único que te queda por hacer es pagar por todo porque...#NoVolvesMás #NoVuelvenMás”