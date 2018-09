Restitución del Fondo Sojero: un alivio para ciudades santafesinas

Luego de las fuertes críticas y preocupación expresadas por numerosos gobernadores, intendentes y presidentes comunales de distintos espacios políticos por la eliminación del Fondo Federal Solidario (conocido como Fondo Sojero), y ante las trabas para poder avanzar en el proyecto de Presupuesto 2019, el Ejecutivo Nacional creó en la mañana de este miércoles, a través de un decreto, el Programa de Asistencia Financiera.

Por dicho programa, diseñado para compensar a las provincias, Santa Fe recibirá unos 380 millones de pesos, de los cuales deberá transferir el 50% a municipios y comunas, “aplicando para su distribución el respectivo régimen de participación municipal de impuestos”, refleja la norma.

Consultado al respecto, el intendente de Recreo, Omar Colombo, señaló a UNO Santa Fe que los días previos a la reciente decisión de restituir fondos, se vivieron “con mucha preocupación”, porque la eliminación del Fondo Sojero “ponía a Recreo en un brete muy importante”, ya que ese dinero ya estaba comprometido con obras hasta fin de año.

“Nos habíamos comprometido formalmente con algunas empresas de pavimento y esta suspensión nos ponía en el dilema de qué hacer de aquí en adelante, porque las arcas municipales están muy justas y cualquier retracción de ingresos implica afectar los pagos a los proveedores”, reflejó.



En ese marco, contó que se enteró de la novedad de la restitución de parte de esos fondos el martes por la tarde, mientras participaba de un encuentro en Rosario con intendentes y presidentes de comuna santafesinos. “Hubo un poco de euforia, porque realmente veníamos mal y yo creo que a todos nos pasó lo mismo con esto. Hay expectativa de saber cuánto es lo que nos puede llegar a tocar hasta fin de año. Por supuesto que es un alivio saber que vamos a contar con algo de ese dinero, que nos ayude a paliar aquello que fundamentalmente comprometimos con los proveedores”, relató.

En el caso de la ciudad de Recreo, al momento que se anunció la desaparición del Fondo Sojero, restaban llegar aproximadamente 1.700.000 pesos. Lo que no se sabe por el momento, debido a lo reciente de la decisión, es qué cantidad efectivamente es la que ingresará hasta fin de año, en concepto ahora de transferencias mediante el flamante Programa de Asistencia Financiera para cada ciudad.



“Para Recreo representa mucho dinero. Aún no hay precisiones de cuánto les corresponde a las provincias, por lo tanto, tampoco se puede estimar lo que llegará a Recreo bajo el nuevo mecanismo”, contó Colombo y agregó: “De todas formas, cualquier cosa que trate mínimamente de reemplazar es bienvenido porque a nosotros nos ayuda a no tener que ajustar tanto en otros lados y entre los compromisos asumidos como la cláusula gatillo y los costos que se han ido a las nubes por la inflación, nos vemos en una situación que no es para nada agradable ni holgada”.

En la misma línea, Silvio González, intendente de San José del Rincón, precisó que a la ciudad costera restaban llegar cerca de 1.800.000 pesos y que también sin mayores detalles, se enteró de la noticia el martes por la tarde, junto a otros mandatarios.

“En principio es el reconocimiento de que la eliminación del Fondo Sojero no fue una medida correcta, menos en pleno ejercicio y ejecución del Presupuesto 2018”, remarcó González en diálogo con UNO Santa Fe.

Para el intendente de Rincón, fue la preocupación expresada por mandatarios locales y provinciales la que finalmente terminó torciendo la decisión que el Ejecutivo Nacional tomó hace algunos días.

“Forma parte del malestar general y de las manifestaciones públicas que se han hecho a lo largo de todo el país. Se sintió la presión de tener que salir a dar algún tipo de señal o respuesta al respecto”, resaltó.

Por último, luego de consultar con el área de Finanzas del municipio, lamentó no tener aún información precisa sobre cuál será el monto que finalmente recibirá la ciudad, luego de la creación del ahora programa de financiamiento, aunque estimó que será una cantidad similar a la que faltaba arribar.

Fuente: Uno Santa Fe