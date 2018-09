Fariña: “Le lavé 77 millones de dólares a Lázaro Báez y Cristina tiene más”

El ex financista contó cuánto dinero no declarado del kirchnerismo regresó a los circuitos legales. Habló de la mala relación de Báez con Cristina Kirchner y dijo que el propio Máximo era el encargado de pedir la plata a los empresarios

Leonardo Fariña, ahora mejor conocido como “el primer arrepentido”, contó cuánto dinero no declarado del kirchnerismo regresó a los circuitos legales. Dijo que el propio Máximo Kirchner era el encargado de pedir la plata a los empresarios y que la Afip era a garante de las operaciones. Habló también de la mala relación de Lázaro Báez y Cristina Kirchner; y aseguró que nunca se va a encontrar el dinero que –supuestamente– esconden la senadora nacional porque se mueve constantemente.

Fariña volvió a dar detalles de la famosa “ruta del dinero K” el pasado martes por la noche en el programa Animales sueltos (América). La experiencia en la carcel de Ezeiza fue definitoria para que decidiera a dar el paso a arrepentirse: “Pasás hambre y te humillan, más que cuidarte es muy duro”.

Entonces el ex marido de Karina Jelinek precisó: “A Lázaro Báez yo le lavé 77 millones de dólares y Cristina tiene muchísimo más que eso”.

Contó que “Lázaro no habla por respeto a Néstor (Kirchner) por lealtad a Néstor, porque su relación con Cristina era malísima, él mismo me lo dijo, se sentía menoscabado por ella, pero él sigue siendo leal a Néstor, en un 80% no habla por esa lealtad a su amigo”.

Y para reforzar todo, enfatizó: “Ficción, no es”. Cuando habló por primera vez en el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, Fariña se desdijo después. “Lanata con el apoyo de la corporación querían ficción. Yo les dí ficción”, había dicho en abril de 2013 en el programa Intrusos.

En Animales sueltos, Fariña también dijo que Báez no tenía "demasiadas luces” para los negocios y que tiene 250 millones de dólares en propiedades. Además, aseguró que “el propio Maximo Kirchner se encargaba de pedirles el dinero a los empresarios” y que “la Afip fue la princial garante de los negocios del kirchnerismo”.

Finalmente, advirtió que la Justicia nunca va a encontrar el dinero que busca para probar los hechos de corrupción que se le imputan a Cristina y a otros ex funcionarios K porque se mueven constantemente y hay “cientos de estancias perdidas”.

Con información de www.rosario3.com