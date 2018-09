Siete de cada diez argentinos rechaza volver a la convertibilidad

Siete de cada diez argentinos considera que volver a la convertibilidad de la década del ‘90 no sería una buena medida para estabilizar la economía argentina en crisis. Según una encuesta de Valladares & Asociados, del consultor Federico Valladares, la amplia mayoría rechazó la medida impulsada por el ex ministro Domingo Cavallo durante el menemismo. Apenas un 9,8% aceptó regresar al "uno a uno" y un 21% no sabe si es conveniente.

El 71,4% cree que eliminar el peso como moneda nacional no es una buena medida, mientras que el 11,6% dijo que sí. El 5,8% no sabe.

La investigación se realizó sobre 1.000 casos, a través de encuesta telefónica a residentes en Argentina, entre el 14 y 16 de setiembre pasado.

En tanto, seis de cada diez cree que el dólar subirá hasta fin de año. Un 23% piensa que seguirá igual, entorno a los $ 40 y apenas 6,3% cree que bajará.

Con información de www.minutouno.com