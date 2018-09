El gusto que Poroto Cubero se dio y que antes no podía hacer con Nicole

Fabián "Poroto" Cubero compartió con sus seguidores en Instagram una foto del plato con el que esperó a su novia Micaela Viciconte.

Es que Nicole no sólo no come carne porque es vegetariana, sino que tampoco la cocina ni la compra para su hogar.

"No dejo comprar, acepto hasta ahí las milanesas, que las haga cada tanto, a ellas les cocino vegetariano", había dicho la modelo en el 2013 en el living de Susana Gfiménez, acompañada por sus hijas Indiana y Allegra y Cubero.



Ahora el futbolista se despacha con las comidas que más le gustan junto a su novia. Mirá lo que comieron Poroto y Mica.