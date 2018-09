21 fotos estremecedoras del ritual chiíta en el que obligan a niños a caminar en brasas y los adultos se flagelan con navajas

INTERNACIONALES Por Dante HERRERA

La sangrienta ceremonia marca el inicio del sagrado Día de Ashura, el cual conmemora la fecha en que murió el Imán Hussein, el nieto del profeta Mahoma. Pero no es un ritual cualquiera. No. Implica sangre, lágrimas, dolor. Sin esos componentes, no hay ofrenda válida