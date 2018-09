Sol Pérez compartió un jugado topless y moretones, ¿qué le pasó?

Sol Pérez y sus fotos sensuales son un clásico de las redes. Y esta vez, la ex chica del clima se animó a un jugado topless que sorprendió a sus seguidores no solo por su belleza, sino por mostrar moretones en sus piernas.

¿Qué le pasó? "Domingo Tranqui. Sí, el bailando me llena de moretones", escribió Sol en su cuenta de Instagram, explicando así que las marcas en su cuerpo se deben a los golpes que sufre durante los ensayos para Bailando 2018, del cual forma parte.

Ver esta publicación en Instagram Domingo tranqui 🤷🏼‍♀️ Si, el bailando me llena de moretones Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 16 Sep, 2018 a las 2:23 PDT



Sol es una de las participantes de ShowMatch y hace unos días estuvo en boca de todos al confesar que su relación con el futbolista de River Exequiel Palacios había llegado a su fin.

Y en su última participación en la pista más famosa, Marcelo Tinelli indagó sobre su situación amorosa. "¿Por qué todos futbolistas? ¿Nunca un filósofo?", preguntó el conductor. "No sé, la pifio siempre, es lo único que me llega hoy en día", respondió la rubia.

Y confesó: "Hoy dije que me iba a levantar al que me trae sushi. Lo trae siempre un pibe y pido seguido, así que dije 'me lo levanto y como sushi de arriba'". ¿Cumplirá?

Fuente: Infobae