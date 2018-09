Cuadernos de las coimas K: cuál fue el rol de Norberto Oyarbide

El ex juez fue procesado sin prisión preventiva. Claudio Bonadio consideró que "participó de la asociación ilícita" de la que está acusada Cristina Kirchner

El fallo del juez federal Claudio Bonadio en el que procesó a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita brindó detalles de cómo fue todo el proceso y quiénes fueron los involucrados.

Entre ellos, además de ex funcionarios y empresarios, aparece nombrado y quedó procesado sin prisión preventiva Norberto Oyarbide, el ex juez apuntado por beneficiar al ex matrimonio presidencial en una causa por enriquecimiento ilícito. Además, le trabó un embargo por 4 mil millones de pesos.

Según el magistrado, Oyarbide "participó de la asociación ilícita" por una serie de reuniones con ex funcionarios. La primera de ella ocurrió el 3 de septiembre de 2013, cuando se juntó "a comer con (Roberto) Baratta y (Julio) De Vido en el restaurante Sagardi".

También menciona otro encuentro, el 26 de septiembre de ese año, pero con Baratta y Nelson Lazarte (ex secretario de Baratta) en Comodoro Py. La tercera reunión se da el 17 de octubre de 2013, cuando "Oyarbide le da una resolución a Lazarte en el restaurante Estilo Campo".

Luego menciona un cónclave el 22 de junio de 2015, cuando Lazarte "concurre a la casa de Oyarbide y retira papeles, luego de ir varias veces a retirar y entregar dinero".

Y completa: "El 14 de octubre de 2015 Oyarbide le da una resolución a Lazarte en el restaurante Estilo Campo, sito en Alicia Moreau de Justo 1840".

Como complemento, cita un fragmento de la declaración de Centeno en la que nombra al ex juez: "Siempre íbamos a Puerto Madero donde cenaban o almorzaban. Tenía una oficina en Marcelo T. de Alvear y cuando iban llevaban el bolso de ellos normal".

Con informacion de www.infobae.com