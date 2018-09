Expectativa por la cotización del dólar en un nuevo supermartes de lebacs

Previo al megavencimiento de Lebac de cada mes, denominado supermartes, el Banco Central vendió u$s 301 millones e hizo retroceder al dólar que cayó 11 centavos a $ 40,42 en bancos y agencias de la city porteña.

Según el promedio de ámbito.com. De esta manera, el billete cortó una serie de cinco subas en fila. El impacto de la intervención del BCRA se sintió con fuerza en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 33 centavos a $ 39,53.

De los $ 403.000 millones que vencen hoy, se estima que $ 300.000 millones están en manos de inversores no bancarios. En ese contexto, el BCRA anunció que ofrecerá hasta $150.000 millones de sus letras para ser suscriptas solo por inversores no bancarios, lo que ejerció una presión extra para el tipo de cambio.

Para contrarrestar esto, el viernes pasado la entidad que preside Luis Caputo, además de confirmar que sigue adelante con el plan de eliminación gradual del stock de Lebac (que asciende a más de $ 594.000 millones), anunció una nueva suba de encajes entre otras medidas en pos de contener la presión sobre el mercado cambiario a partir de los pesos que queden libres.

Las reservas del Banco Central cayeron este lunes u$s 389 millones y terminaron debajo de los u$s 50.000 millones (en u$s 49.620 millones).

Con información de www.minutouno.com