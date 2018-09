Sin los u$s3.000 millones del FMI, Hacienda enfrenta una semana clave

El diagnóstico se viene repitiendo todos los lunes y en esta ocasión tiene validez intacta: arranca una semana particularmente complicada para el Gobierno. A los ruidos sobre cómo influirán sobre el mercado cambiario el vencimiento de Lebac del miércoles (con desarme incluido por al menos $150.000 millones, el equivalente a u$s3.750 millones que podrá ir a presionar sobre la divisa) y el anuncio del trazo grueso del Presupuesto 2019, se le suma la suspensión del segundo desembolso del FMI por casi u$s3.000 millones, que generaría más incertidumbre en una semana que ya lucía complicada.

La pregunta es cómo impactará en el dólar. Desde el Ministerio de Hacienda confían en que el mercado entenderá que se trata "simplemente" de un desembolso -que se esperaba para hoy- que cae en plena negociación con el FMI. Varios analistas coinciden con esa lectura: a largo plazo no generará pánicos. Pero abrió la incógnitas sobre qué pasa en el mientras tanto.

Ante la consulta de BAE Negocios, una fuente de Hacienda dijo que no esperan que haya presión sobre el dólar aunque reconocieron que escapa a sus posibilidades controlarlo: "El tipo de cambio no depende de nosotros. Por otro lado, el mercado también sabe que esto es porque prontamente saldrá un mejor acuerdo con el FMI".

El analista financiero, Christian Buteler, afirmó que es lógico no recibir el desembolso mientras se negocia un segundo acuerdo; coincidió en que será para lograr una mejor asistencia del FMI; pero reconoce que en la transición agregará incertidumbres que complicarán un escenario que ya era volátil: "No me parece mal que no haya desembolso en plena negociación. Lo que parece mal es iniciar la negociación sin preverlo. Ahora no tenés u$s3.000 millones que pensabas tener y eso le pone más incertidumbre a una semana en la que vas a dejar $150.000 millones en la calle, en una estrategia que no salió muy bien el mes pasado".

Coincidió el director de FyE Consult, Hernán Hirsch, quien también prevé una semana movida, aunque ve a un BCRA más firme: "Hoy no tenés los u$s3.000 y no tenés acuerdo, aunque lo vas a tener. De lo que no tengo dudas es de que vas a tener ruido en la transición y que eso puede empeorar ante un shock externo. Pero esta vez vas a tener a un BCRA que ya planteó medidas monetarias de antemano más contractivas de cara al desarme de Lebac, como la suba de 5 puntos de los encajes, y que va a salir a vender entre u$s2.000 y u$s3.000 millones de las reservas".

En ese sentido, para Buteler, en la transición el BCRA se va a tener que poner más duro que nunca en la venta de dólares: "Se tiene que poner firme durante varios días, las señales poco claras llevaron al dólar a $40, que no es un precio racional sino de pánico".

Para Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, las medidas monetarias ya planteadas por el BCRA (ver página 4) y la venta de dólares que realizará le ponen paños fríos a la incertidumbre cambiaria de la semana "porque va a dejar pocos pesos dando vueltas y a lo sumo el tipo de cambio podrá devaluarse $1 pero no más".

Una semana que lucía complicada y que, si bien hay coincidencia acerca de que hacia adelante puede haber un acuerdo con el FMI y un desembolso incluso mayor, de corto plazo genera dudas. El economista de Ecolatina, Matías Rajnerman, dijo: "No es para asustarse, el anuncio de que no haya desembolso es más un hecho burocrático que otra cosa, aunque el titular puede generar movimientos coyunturales en los próximos días".

Fuente: BAE