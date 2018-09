El motivo “asqueroso” de Arturo Peniche para no querer besar Thalía en “María Mercedes”

Durante 1992 la novela fue un gran éxito, protagonizada por Thalía. Luego de 26 años, el actor reveló el por qué no quería besar a la actriz durante las grabaciones.

Durante los años 90, las novelas mexicanas causaban furor. En ese momento, la ahora reconocida Thalía comenzaba su carrera en el mundo de la actuación. La joven protagonizó diversas novelas como María la del barrio, Marimar y María Mercedes, entre otras. Ahora, se supo un detalle “asqueroso” de aquella época.

Lo que se conoció gira al rededor de la novela María Mercedes. En la ficción, Thalía era una chica pobre, que vendía billetes de loteria en los semáforos para obtener dinero y poder llevarle comida a sus hermanos. Allí conoce a un milonario, que le ofrece casamiento para que herede su fortuna ya que estaba a punto de morir. La joven accede a casarse aunque se encontraba enamorada de Jorge Luis Del Olmo Morantes, quien era primo de su marido.

Claro, que allí surge una gran historia de amor dónde las escenas amorosas tenían una gran importancia. A 26 años de aquel gran éxito, el actor Arturo Peniche confesó que la pasó mal a la hora de besar a Thalía, por un especial motivo: “A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo”, contó el hombre al programa Suelta la sopa.

En ese momento, Peniche le manifestó la situación a Thalía y ella respondió de la mejor manera. Quería que el aliento fuerte se le fuera, pero el actor decidió hacerle una broma: “Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”, dijo entre risas.