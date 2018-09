Esto es lo que preocupa a Laurita de su relación con Nicolás Cabré

Hace tan solo unos días que Laurita Fernández reconoció su romance con Nicolás Cabré, quien también estuvo en pareja con Rocío Guirao Díaz, Marcela Kloosterboer, Soledad Fandiño, La China Suárez, Flor Torrente, Agustina Córdova y Celeste Cid.

La protagonista de Sugar tuvo un mano a mano con el personaje de Jey Mammon de Estelista a quien le respondió sobre la fama de mujeriego de su pareja: “Yo no le puedo decir mucho. No tengo tanto vivido como él, pero tampoco lo puedo cuestionar. Creo que todos somos quien somos hoy gracias a la historia y al pasado que tuvimos. Yo en lo personal conocí personal hermosa y maravillosas, que me hicieron aprender, mejorar y ser la mujer que soy hoy”.

El humorista también le preguntó si creía que su relación perduraría en el tiempo, y la bailarina respondió: “Uno siempre que arranca algo cree que es para siempre. Me parece que es parte del sueño, del anhelo”.

Además Laurita reveló que Cabré es muy contenedor: “Me descargo de algunas cosas con él. Es mi ‘Cabré’ a tierra. A mí el conflicto me genera mucho estrés. Capaz llego a casa, después de un día cargado y mientras hago un churrasco lloro. Ahí él me hace feliz”.