Susana Giménez le reveló a Verónica Castro que dejó el alcohol: "Un día me sentí muy mal"

Susana Giménez viajó a Acapulco para visitar a su gran amiga Verónica Castro, en lo que fue un programa lleno de anécdotas, risas y aventuras.



Las divas recorrieron la ciudad en apenas unos pocos días. No pararon ni un minuto y según lo que pudimos ver, la pasaron demasiado bien.



Se tiraron en tirolesa, corrieron una carrera en moto de agua, nadaron en mar abierto, cantaron en un karaoke con público, tuvieron una clase de pesca y disfrutaron de una degustación de tequila.



Y en una de las charlas que tuvieron, Su le confesó a Castro que dejó el alcohol porque en una ocasión se sintió mal después de tomar.

"Hace tres meses que no tomo. Tres meses y un poco mas. Ni una gota, eh. Un día me sentí muy mal después de tomar y lo dejé",indicó.



Por su parte, Vero le contó que dejó de fumar: "De todas formas tenía la tentación de tener algo en la mano. Entonces empecé a fumar puros: hace falta el olor del tabaco, que huele tan rico. El puro lo hueles, lo prendes pero no lo puedes tragar".