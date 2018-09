Estremecedor relato de quién intentó reanimar a De La Sota

El trágico accidente que le costó la vida a José Manuel De La Sota fue relatado en primera persona por una de las primeras personas que llegó al lugar minutos antes de las 20. "Pasé a una moto y un auto y me pasó una camioneta, rápido. No puedo decir a qué velocidad, pero iba rápido", relató el conductor en la edición especial de Telenoche.

"A los minutos me encuentro con la camioneta en el medio de la ruta y paramos. Se estaba prendiendo fuego y un par de chicos la apagaron con el matafuegos. Uno le tomó el pulso, estaba bajo, y atinamos a parar el tráfico", detalló.

Sobre el impacto, el testigo -que evitó dar su nombre- dijo que el ex gobernador no alcanzó a frenar antes de chocar el camión de atrás. "No había frenado ni nada, impactó de lleno. Si se corrió fueron cinco metros, pero no había huella. Sería un camión Mercedes cargado con harina", dijo.

"En ese momento nadie se fijó ni se dio cuenta de que era De La Sota. Tratamos de asistir, uno de los chicos le tomó la tensión, dijo que estaba muy débil y que el camionero estaba golpeado", concluyó el testigo.

Fuente: El Docetv