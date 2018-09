El FMI frenó el desembolso de u$s 3.000 millones

A la espera de cerrar un nuevo acuerdo, se frenó el desembolso de unos u$s 3.000 millones del FMI que habían sido pactados por el Gobierno en junio pasado. Fuentes del ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne indicaron a ámbito.com que la llegada del dinero "se frena hasta llegar al nuevo acuerdo" con el organismo multilateral de crédito.



La semana pasada Dujovne mantuvo un encuentro en Washington con la directora gerente del Fondo Christine Lagarde para adelantar la llegada de desembolsos. Vale recordar que a principios de junio se firmó el acuerdo por u$s 50.000 millones. La primera entrega de u$s 15.000 millones se produjo el 22 de ese mes y fueron directamente al Banco Central para apuntalar reservas.



Según el cronograma estipulado, la Argentina tenía la posibilidad de pedir otros 3.000 millones de dólares a partir de septiembre, lo cual no ocurrirá por encontrarse abiertas las negociaciones. No obstante, voceros oficiales de Hacienda indicaron que "el desembolso que se iba a realizar en septiembre, no se realiza, porque se renegocia el programa total".



En cuanto al cierre de las negociaciones, en Hacienda admiten que el organismo multilateral tiene sus tiempos y que el convenio definitivo debe ser refrendado por el directorio. El apuro del Gobierno está dirigido no sólo a contar con mayores fondos para afrontar la crisis financiera que atraviesa el país, sino que también apunta a darle señales claras al mercado en un momento que el dólar sigue estableciendo marcas históricas y presiona aún más sobre los precios.



Por lo pronto, el propio Dujovne reconoció que la firma de un nuevo acuerdo "dependerá de decisiones que no son de Argentina y de cuán rápido terminemos el acuerdo técnico y cuán rápido el staff del Fondo eleve el convenio al Directorio para su tratamiento". Consultado acerca de la fecha en que podría alcanzarse el convenio, dijo que es "probable" que el FMI se expida a fines de septiembre.

Con información de www.ellitoral.com