"La lista de Clarens"

Obras, empresas, dinero y varios porcentajes. Circulan dos listas que el financista Ernesto Clarens le entregó al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. Ambas generan muchas dudas. Una de ellas, en Excel, aporta los nombres de 86 empresas de la construcción que presuntamente pagaron coimas a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con obras.

Este listado de obras de Vialidad comienza en 2003 y llega hasta el 30 de abril de 2010. Fue atribuido a Clarens y presentado tanto en el programa Animales Sueltos como por el periodista de Clarín Daniel Santoro, mencionando fuentes judificales.

Existe un segundo listado cuyo origen se atribuye a Vialidad Nacional. Ese va de octubre de 2003 a enero de 2015. La lista tiene datos como la licitación nacional, el presupuesto, la empresa, el monto y el porcentaje por encima del presupuesto oficial y si es que hubo una segunda oferta. Tiene anotaciones y partes resaltadas que en este momento la fiscalía está tratando de analizar. Se habla si realmente proviene de Clarens o si él pudo haber tenido alguna presión o incentivo para modificarlo. Cabe aclarar que los montos de ambos documentos no necesariamente coinciden.

Según explicitó Clarens en su carácter de arrepentido, entre 2003 y 2011 se movieron en ese circuito de obras más de 30 mil millones de pesos, aunque los porcentajes de esos sobornos no eran fijos y podían fluctuar desde el 4 al 50 por ciento. Clarens habría hablado ante Bonadio de "un mínimo" de coimas de 660 millones de pesos, pero si se estima que el promedio de retornos de cada obra rondaba el 20 por ciento del total, entonces el "techo" de dinero ilegal pagado a los gobiernos de los Kirchner por los constructores podría llegar a varios miles de millones de pesos.

Vale aclarar que se habla de listas apócrifas como así también de la posibilidad de que los datos de Ernesto Clarens no sean reales. Muchos constructores sostienen que varias de las obras no fueron ejecutadas. Desde la fiscalía están buscando cruzar los datos y desde el empresariado se preguntan si no existieron presiones o incentivos sobre el mismo Clarens para modificar los números.

Clarens entregó a un listado de obras en las que se pagaron sobornos

El listado aportado por Clarens no apunta datos mayores sobre los "cuadernos de la corrupción", registrados por el chofer Oscar Centeno en medio de sus recorridas con Roberto Baratta, otro de los hombres fuertes del entonces ministro Julio De Vido en Planificación. El universo de los empresarios de la construcción mira con marcado nerviosismo ese listado de Clarens, por el temor de obvias citaciones judiciales.

Las obras incumplidas fueron "el gran robo" del kirchnerismo

La causa que investiga el juez Claudio Bonadio se suma a otras investigaciones de PERFIL, que originaron actuaciones judiciales en Italia y Brasil, además de Argentina. En abril de 2018, PERFIL publicó los documentos que tenían las autoridades italianas, que daban cuenta de los pagos. Los datos que se relatan en esta nota corresponden a documentación bancaria y de sociedades offshore y a los testimonios de arrepentidos y testigos, que permitieron a tres fiscales de Milán reconstruir un circuito a través del cual Techint habría movido millones de dólares en negro alrededor del mundo, según la investigación. Argentina no está fuera de ese circuito.

La lista incluye los nombres de empresarios pertenecientes a la Cámara de la Construcción y la Cámara Argentina de Concesionarios Viales en el año 2010 y el camino de los sobornos era simple: Clarens cambiaba pesos por dólares y euros, que luego se enviaban a Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en 2016. La lista parece casi un "catálogo" de la construcción en la Argentina, porque están casi todas las compañías más importantes del país. Los nombres de la planilla de Clarens fueron difundidos este jueves por Fernando Carnota en "Animales Sueltos", el programa de Alejandro Fantino en América TV.

La lista de Clarens con los montos de las obras lleva en el primer lugar a:

* Helport, la constructora de Corporación América, con obras por 2.800 millones de pesos

* Benito Roggio (2.300.000.000)

* Cartellone (2.100.000.000)

* CPC (1.800.000.000)

* JCR (1.400.000.000)

* Electroingeniería (a través de Vialco, 1.300.000.000)

* IECSA (1.300.000.000)

* Rovello Carranza (1.200.000.000)

* ESUCO (1.200.000.000)

* Contreras Hermanos (1.100.000.000)

* Luciano (900.000.000)

* JJ Chediack (900.000.000)

* Perales Aguiar (700.000.000)

* Supercemento (700.000.000)

* DYCASA (700.000.000)

* Decavial (600.000.000).

* Equimac (500.000.000)

* Coarco (500.000.000)

* Homaq (400.000.000)

* Losi (400.000.000)

* Cleanosol (400.000.000)

* Panedille (400.000.000)

* Green (400.000.000)

* Alquimaq (400.000.000)

* Burgwardt (300.000.000)

* CCI (300.000.000)

* etro Boni (200.000.000)

* Dos Arroyos (200.000.000)

* Hidraco (200.000.000)

* Guerechet (200.000.000)

* Austral (200.000.000)

* Bialmani (200.000.000)

* ICF (200.000.000)

* Mapal (200.000.000)

* Poland (200.000.000)

* Coprisa-Covico (190.000.000)

* CN-Sapag (180.000.000)

* Biancalani (180.000.000),

* Paolini Hermanos (180.000.000)

* Noroeste Construcciones (180.000.000)

* Conorvial (160.000.000)

* Boet, Butigl (160.000.000)

* Mijovi (160.000.000)

* Vial Agro (160.000.000)

* Marcalba (150.000.000)

* FAICSA (150.000.000)

* Techint (140.000.000)

* Rovial (130.000.000)

* IVICA y Ante Dumandzic (99.000.000)

* Fontana Nic. (90.000.000)

* Genco (90.000.000)

* Eleprint (90.000.000)

* ECAS (90.000.000)

* Industrias y Construcciones (90.000.000)

* Maquivial (80.000.000)

* Coing SA (80.000.000)

* Codi (70.000.000)

* Conevial (70.000.000)

* Construmex (70.000.000)

* Vezzato (70.000.000)A (50.000.000)

* Chacofi (50.000.000)

* Const. De Ingeniería. (46.000.000)

* OBRING (46.000.000)

* Vial Baires (40.000.000)

* Concret Nort (40.000.000)

* Edeca (40.000.000)

* Curi (40.000.000)

* Covimer (39.000.000)

* Furfuro (URMA, 38.000.000).

Con información de www.totalnews.com.ar