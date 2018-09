Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto preparan una reunión con la mira puesta en el 2019

Los cuatro dirigentes participarán de una actividad la próxima semana. Todavía no está definido si el encuentro será en Buenos Aires o Córdoba. Será una muestra de unidad y de voluntad de trabajar juntos para las próximas elecciones

Mientras el gobierno presidente Mauricio Macri pelea contra la incertidumbre económica, la oposición peronista se mueve en paralelo construyendo una estructura electoral nueva que pueda arrebatarle el poder a Cambiemos en el 2019. El complejo escenario local complica la estrategia del oficialismo a futuro y anima al peronismo a poder presentar una alternativa competitiva para las elecciones.

Hasta el momento, los principales dirigentes del peronismo se unieron y se separaron en actividades federales. Mostraron sus cartas cada uno por su lado y explicaron en público o en privado cuáles son sus intenciones electorales. Pero también le dieron forma a un nuevo espacio político alejado del kirchnerismo. Una construcción que se generó desde los cimientos sin la aprobación de la ex presidente Cristina Kirchner y con su figura a un costado.

Ese espacio tendrá la próxima semana una foto concreta y simbólica. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el ex diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador nacional Miguel Pichetto participarán juntos en una actividad, con el fin de dar una muestra ante la sociedad de que todos son parte de un mismo espacio político que tiene como principal objetivo ganar las elecciones del próximo año. Además, tienen como misión conformar una alternativa que pase por encima de la grieta que hoy divide a Cambiemos y al kirchnerismo. En definitiva, desarrollar una alternativa que trascienda el período electoral y que pueda subsistir en el tiempo.

Aún no está definido ni el día ni el lugar donde tendrá lugar el encuentro. Sería el martes o miércoles de la próxima semana en Buenos Aires o Córdoba. La preparación de la actividad está en pleno proceso, motivo por el que todavía existe incertidumbre sobre la sede. Lo que sí está definido es el formato. No será un acto político formal aunque sí hablarán los protagonistas. Lo principal, y aunque parezca banal, es la foto. Porque no es solo una imagen, sino además el puntapié inicial de una fuerza política que hasta el momento era sostenida por legisladores y que lleva en su interior a gobernadores del PJ, al Frente Renovador y a Cumplir.

Todavía no está definido el nombre que tendrá el frente aunque es posible que represente el federalismo del espacio, ya que desde un principio el anhelo de los armadores es construir un frente político que tenga el respaldo de la mayor cantidad de gobernadores del país.

Los cuatro dirigentes que serán de la partida acordaron que el encuentro se haga la semana que viene y que sea una muestra contundente de que existe la voluntad de trabajar juntos bajo el mismo techo. De antemano, las reglas del juego están claras. Cada uno seguirá trabajando por separado en su precandidatura y más cerca de los comicios se resolverá si se forja una alianza electoral entre ellos o si compiten dentro de una PASO. En definitiva, creen que el formato se ordenará de acuerdo con los números que arrojen las encuestas. Si el camino a seguir es el mismo para todos, es más fácil resolver qué candidatos saldrán de ese esquema.

La última semana la división entre los gobernadores peronistas quedó expuesta en la discusión por el presupuesto 2019. La reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las posturas públicas ante la negociación con el Gobierno profundizaron las diferencias entre los mandatarios. Sobre todo, los que están en los extremos, en lo que respecta a la forma de relacionarse con el Gobierno y de gestionar el poder político. La jornada del último martes dejó a la luz la imposibilidad de que todos trabajen en el diseño de una alternativa en forma conjunta. El resultado de esa discusión terminó precipitando la foto que tendrá lugar la semana entrante.

Afuera del nuevo frente quedarían los gobernadores Carlos Verna (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). No es casualidad que sean los más duros en la relación con el gobierno nacional y los que mantienen mejor vínculo con las filas del kirchnerismo. Una muestra más de que no hay posibilidad de unidad de todas las vertientes del peronismo y que el año próximo competirán por separado.

Por el momento solo estarán presentes los cuatro dirigentes que protagonizarán la foto, pero es posible que con el correr de los días se sumen a la actividad diputados y senadores de Argentina Federal. La magnitud del acto terminará de conocerse en las horas previas al inicio.

Desde hace tiempo existía la idea de hacer una foto conjunta en la que estuvieran los nombres propios con más intenciones de participar en la contienda electoral, pero todavía el contexto no era el más conveniente para hacerlo. Así lo interpretaban. Esa duda se resolvió en las últimas horas.

La imagen tendrá a los principales interesados en competir por la presidencia. El gobernador de Córdoba es el único que no reconoció públicamente sus intenciones de ser candidato, ni dejó trascenderlas. En cambio, Urtubey ya dio claras muestras de que quiere competir, Pichetto lanzó su precandidatura presidencial y Massa hizo conocer a través de su entorno sus ganas de volver a competir por la presidencia. La actividad está en marcha y la foto ya está en sus cabezas, solo queda que no modifiquen la agenda y vuelvan a postergar la escena frente al flash.

Con información de www.noticiasdebariloche.com.ar