Castellano al límite de la imprudencia y la utilización política

Resulta muy difícil creerle a un Intendente que no da "puntada sin hilo" y que siempre trata de sacar redito de cada uno de sus actos, un Intendente que mide cada palabra que pronuncia y que siempre se rodea de los aduladores que le muestran un mundo diferente.

La actitud de Castellano es al menos imprudente y bordea límites, por ello no me parece incorrecto que acompañe a la familia que con mucho dolor va a ir a hablar con el Gobernador de la Provincia, pero no está bien que haga alarde de ello en cuanto oportunidad tenga.

Castellano sin lugar a dudas hace política de algo muy duro y triste.

El Gobernador deberá dar la cara y respuestas, respuestas que aun no dio a lo largo de su gestión. La responsabilidad de la seguridad de la Provincia es de él y de nadie más.

LA NOTICIA

Este viernes, el intendente Luis Castellano confirmó que acompañará a la familia de Juan Carlos Re, quien fue asesinado mientras estaba atendiendo su comercio.

"Lo que le sucedió a la familia Re es un hecho sumamente doloroso. Recibí a su familia, conversé con su hija, enviamos conjuntamente una nota al Gobernador para que nos atienda y haya una sensibilización para comprender cuáles son las necesidades de Rafaela", explicó al respecto.

"Hubo una contundente marcha con una cantidad de gente que acompañó a la familia de forma totalmente pacífica, apolítica, expresando una realidad de lo que le pasa a Rafaela en cuanto a la necesidad de justicia y seguridad, que no es ajeno a las otras localidades de la provincia", reflexionó.

También dijo: "Soy el representante institucional no solo de la familia sino también de todos los rafaelinos que sufren día a día la inseguridad. Y el gobernador tiene una responsabilidad institucional de atendernos. Hay mucho cansancio, dolor, angustia y yo creo que lo tiene que entender el Gobierno de la Provincia porque es el responsable institucional de la seguridad".

Además, recordó un hecho que manifiesta la desatención de la provincia en materia de seguridad para Rafaela: "De 657 agentes de policía que se recibieron han venido sólo 16 a la ciudad. Sabemos que con esta cantidad no se puede hacer mucho y menos prevenir que este tipo de cosas sucedan".

Por eso, reafirmó: "Aquí es donde aparece el reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo al Gobernador en cuanto a la necesidad de prevención, policías, trabajar más firmemente contra todo lo que es el tema de la droga y los kioscos de venta en los barrios".

Por supuesto "también cuestiones que tienen que ver con la justicia y con el hecho de que los delincuentes no queden afuera y que la gente tenga que terminar encerrada por el miedo a que le violenten su vivienda, su comercio o en la vía pública".

En cuanto a los menores que delinquen, expresó: "Aquí también tenemos un problema muy grande que tiene que ver con leyes, con una mirada diferente, que tiene que tener otro abordaje y que no puede tener un nivel de impunidad tan grande".

Desde el municipio "hemos solicitado al área de Minoridad, Familia y Adolescencia, también dependiente del gobierno de la provincia su actuación. Vemos que en este tema hay una deuda pendiente porque no se está trabajando en la necesidad que tienen muchas familias de asistencia y con que esos menores puedan salir del núcleo en el que están inmersos que termina siendo nocivo para ellos".

"Tenemos la Casa del Adolescente, un edificio histórico en donde hay mayor cantidad de personal que de chicos alojados y ésto no se está atendiendo por el Ministerio de Justicia de la provincia. Es un despropósito porque podría ser un lugar para trabajar, una infraestructura que está en condiciones para abordar el tema de los menores y sus familias", aclaró Castellano.







FUENTE adn