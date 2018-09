QUEBRÓ TN, OPERADORA DE VIAJES Y HAY TURISTAS AFECTADOS

El operador de vuelos mayorista cordobés, TN, anunció su quiebra y desató la preocupación de los centenares de turistas que les compraron viajes y paquetes. "TN se encuentra con en el lugar menos deseado para todos, en una posición insostenible e imposible de resolver. Es el comunicado más difícil que he tenido que enviarle", se lee en el comunicado publicado en el sitio web de la empresa y escrito en primera persona.

En el extenso texto, que se puede leer completo acá, se detalla a qué clientes afectará la quiebra:

- Grupos que no verán afectados sus servicios porque el receptivo no nos bloquea los mismos, podrán seguir adelante y completar el itinerario.

- Grupos que tenían que iniciar viaje a partir de hoy, sí verán afectados sus servicios debido a bloqueo de actividades por parte de proveedores. No van a iniciar viaje y los pasajeros deben ser avisados para que no se presenten. "Por el momento no puedo decirles qué hacer, ya que todo quedará en manos de la Justicia a partir de hoy", agrega el comunicado.

- Grupos que están en destino tendrán "corte de servicios".

Máxima preocupación

La noticia llegó rápido a las agencias de turismo, que se mantienen en un clima de incertidumbre: si bien son un puente entre la operadora mayorista y los clientes, las consultas se multiplican. "Afecta, más allá de sus empleados y ventas que uno tiene con ellos, a pasajeros que están en destino. Se quedan sin servicio, sobre todo las que compraron salidas grupales", explicó Florencia Arévalo, de TDH, a ElDoce.tv.

"Hay mucha incertidumbre. No se sabe qué pasará con las futuras salidas, no se sabe si se emitieron los tickets de vuelo", lamentó, y destacó que TN es un "operador grande, con sucursales en Río Cuarto y otras provincias como Tucumán y Entre Ríos".

Respecto a la información que brindó el operador, aseguró que por el momento solo se conoce el comunicado oficial. "No atienden los teléfonos, no están en las oficinas", sentenció.

Fuente: El Docetv