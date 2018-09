Flex diet: cómo es plan que admite los permitidos e igual bajar de peso

En estos últimos años las dietas restrictivas han sido un boom. Todas lo sabemos y algunas hasta hemos probado varias de ellas. ¿Cuántas veces te encontraste contándole a tus amigas: "Mi nutricionista me prohibió las harinas y los lácteos. La prioridad absoluta son las proteínas"? Bueno, llegó la hora de aclarar que no todos los médicos opinan igual: el doctor Alberto Cormillot se opone por completo a esta moda de planes limitantes e inflexibles.

"Soy un convencido de que eliminar determinados alimentos de nuestra dieta es contraproducente. Es muy frustrante tener que reprimir las ganas de consumir un yogur, una tostada o un plato de fideos y, además, innecesario porque son productos que tenemos totalmente incorporados a nuestro menú diario. Todos estos alimentos pueden ser ingeridos en su justa medida, claro, controlando las cantidades y combinándolos correctamente. Por ejemplo, los granos integrales disminuyen las posibilidades de tener diabetes y enfermedades coronarias y los lácteos son muy nutritivos: tienen vitaminas, proteínas de muy buena calidad y también hidratos de carbono. Además, se ha comprobado que el consumo de lácteos mejora el sistema cognitivo y evita la posibilidad de accidentes cerebrovasculares e infartos", explica el doctor Alberto Cormillot, director de ALCO, Dieta Club y Clínica de Nutrición y Salud Cormillot.

CREENCIAS POPULARES. La realidad es que siempre existieron planes pintorescos –la dieta de la luna, la de los astronautas, de la fuerza aérea o la de la sopa, en su momento– y a Cormillot nada termina de sorprenderlo.

"Creo que muchos seres humanos necesitan abrazarse a una causa y salir a evangelizar a otros. Lo que yo trato es de ofrecer datos reales y comprobables. Por eso en mis dietas para adelgazar no hay ningún alimento prohibido. Para bajar de peso siempre hay que realizar un plan de alimentación saludable, hipocalórico, equilibrado y algo clave: realizar actividad física".



Sin embargo, Cormillot admite que algunas de las creencias populares que circulan son reales. "Sí es cierto que el aceite es más saludable que la manteca, por ejemplo. Porque al ser de origen vegetal, los aceites no tienen colesterol y aportan grasas insaturadas que benefician la salud mientras que la grasa de la manteca (de origen animal) tiene colesterol y grasa saturada. Otra gran verdad es que el alcohol engorda. Especialmente la cerveza, que aporta 7 calorías por gramo, casi el doble que los hidratos de carbono y las proteínas. A pesar de ello, yo no censuro a mis pacientes si quieren tomar una copita de vino el sábado a la noche, por ejemplo", y concluye: "Hay alimentos que en poca cantidad son buenos y en exceso, muy malos. ¿Cuáles? El chocolate, el aceite de oliva, los frutos secos y el vino. Por eso recalco: creo que nadie debe prescindir de sus pequeños placeres, pero sí disfrutarlos con moderación y sensatez".

¿En síntesis? La idea es no restringir nuestra alimentación a dos o tres grupos de alimentos sino elegir un plan diseñado para bajar de peso que se pueda sostener a lo largo del tiempo sin que atente contra nuestra calidad de vida.

Tips cuando estás a dieta

x Realizá ingestas cada 2 o 3 horas: 4 comidas principales y dos colaciones. Es importante no saltearte ninguna y recordar que pueden intercambiarse las colaciones de ½ mañana y ½ tarde según tu gusto y practicidad.

x Degustá un caramelo duro 15 minutos antes del almuerzo y la cena. Esto permite disminuir el apetito y la ansiedad frente a la comida.

xComenzá el almuerzo y la cena con un caldo o sopa de verduras y acompañá con los siguientes suplementos: 1 cda. de salvado de trigo o avena, 1 cdta. de germen de trigo o de levadura de cerveza en polvo.

x Usá siempre rocío vegetal para cocinar.

x Podés reemplazar el aceite por aderezos en sus versiones light (mayonesa y salsa golf).

x También podés condimentar las ensaladas con mostaza, ketchup, vinagre o juego de limón y sal con moderación.

¿Mito o realidad?

x La fruta engorda si se come de postre. FALSO. Una fruta aporta las mismas calorías antes o después de las comidas; por lo tanto, el orden en que se ingiere a lo largo del día no influye en el aporte energético.

x El azúcar negro engorda menos que el blanco. FALSO. El azúcar negro tiene prácticamente las mismas calorías que el blanco.

x Tomar agua durante las comidas engorda. FALSO. El agua no aporta calorías; por lo tanto, se puede consumir antes, durante y después de las comidas.

x Es más fácil engordar que adelgazar. VERDADERO. Estamos biológicamente preparados para ahorrar energía alta disponible de alimentos ricos en grasas y azúcares.

x Los edulcorantes provocan cáncer. FALSO. No existe en la actualidad ninguna evidencia científica de que los edulcorantes disponibles en el mercado produzcan cáncer en seres humanos.

x Tostar el pan reduce las calorías. FALSO. El tostado de un pan produce la deshidratación del pan: se pierde su contenido en agua, pero las calorías se mantienen intactas.

Plan de 1500 calorías

DÍA 1

DESAYUNO

Infusión con ½ taza de leche descremada

1 tostado de pan integral con queso magro

MEDIA MAÑANA

1 cortado

1 turrón

ALMUERZO

1 porción de tarta de espinaca y calabaza

Ensalada de tomate, cebolla y palta

1 banana

MEDIA TARDE

Yogur descremado con colchón de frutas

1 cdta. de semilla de lino

MERIENDA

Infusión con ½ taza de leche descremada

1 tostada de pan integral con 1 casete de queso fresco magro y tomate

CENA

Filet de pescado al horno con berenjenas y zapallitos grillados

2 mitades de pera en almíbar light

Día 2

DESAYUNO

Infusión con 1/2 taza de leche descremada

1 tostada de pan integral con queso blanco descremado y 1 feta de jamón

MEDIA MAÑANA

gaseosa light

2 rollitos de queso de máquina

ALMUERZO

Crêpes de ricota y acelga con salsa fileto

Ensalada de hojas verdes

1 naranja

MEDIA TARDE

Agua saborizada sin azúcar

Barrita de cereal light

MERIENDA

Infusión con ½ taza de leche descremada

2 tostadas de pan de salvado con mermelada light

CENA

¼ de pollo sin piel al horno con hongos y cebolla

Ensalada de zanahoria y remolacha

1 mousse light

Día 3

DESAYUNO

Infusión con ½ taza de leche descremada

1 tostada de pan integral con 1 huevo poché encima

MEDIA MAÑANA

Jugo light

3 orejones de frutas

ALMUERZO

Ensalada completa con garbanzos

1 compota de frutas sin azúcar

MEDIA TARDE

Gaseosa light

1 taza tamaño té con pochoclos salados

MERIENDA

Infusión con ½ taza de leche descremada

2 vainillas

CENA

Colita de cuadril

Ensalada de tomate, aceitunas negras, albahaca y queso fresco magro

2 kiwis

Día 4

DESAYUNO

Infusión con ½ taza de leche descremada

1 mignon de salvado con 2 fetas de pastrón

MEDIA MAÑANA

Agua saborizada light

1 porción de queso fresco magro (tamaño mazo de naipes)

ALMUERZO

Omelette de choclo y arvejas

Ensalada de rúcula, tomate y albahaca

1 gelatina light con frutas

MEDIA TARDE

Yogur descremado con granola

MERIENDA

Infusión con ½ taza de leche descremada

2 tostadas de pan integral con queso blanco descremado

CENA

Milanesa de pescado al horno

Zapallitos y zanahorias al vapor

1 racimo de uvas

Día 5

DESAYUNO

Infusión con ½ taza de leche descremada

3 galletitas de agua light con queso blanco descremado

MEDIA MAÑANA

Yogur descremado con arándanos secos

ALMUERZO

2 mitades de calabaza al horno a la napolitana light

Ensalada de rúcula, semillas de sésamo y champignones

2 mandarinas chicas

MEDIA TARDE

Cortado con alfajor de arroz

MERIENDA

Infusión con ½ taza de leche descremada

3 galletitas dulces light

CENA

Suprema al limón

Ensalada de tomates y brotes de soja

1 manzana

Día 6

DESAYUNO

Infusión con 1/2 taza de leche descremada

1 tostada de pan integral con 1 huevo revuelto

MEDIA MAÑANA

Gaseosa light

1 paquete individual de mix de frutas deshidratadas

ALMUERZO

1 hamburguesa de soja a la plancha

Ensalada de remolacha, chaucha y clara de huevo

1 flan light

MEDIA TARDE

Gelatina light con frutas

MERIENDA

1 vaso de licuado de fruta con leche descremada

2 bay biscuits

CENA

Carré de cerdo a la mostaza con salteado de vegetales

1 taza de ensalada de frutas

Día 7

DESAYUNO

Infusión con 1/2 taza de leche descremada

2 galletas de arroz con queso untable light con

2 fetas de jamón cocido

MEDIA MAÑANA

Jugo light

1 taza de ensalada de frutas

ALMUERZO

1 plato chico de ñoquis de espinaca con salsa blanca light y nueces picadas

Ensalada de lechuga y cebolla

2 mitades de pomelo rosado

MEDIA TARDE

Infusión

½ taza de cuadritos de avena

MERIENDA

Infusión con ½ taza de leche descremada

1 tostada de pan multisemilla con queso blanco descremado y mermelada light

CENA

Merluza a la cacerola con cebollas, ají y tomate con ensalada de zanahoria y chauchas

1 pera asada

Texto: Juliana Ferrini. Fotos: Latinstock