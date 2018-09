Santa Fe: El Concejo congeló las tarifas de colectivo hasta fin de año

El Concejo Municipal santafesino aprobó este jueves por la mañana una iniciativa para congelar los precios de las tarifas de colectivos urbanos en la capital provincial hasta fin de año. La resolución fue acompañada por los bloque PJ y Frente Progresista mientras que Cambiemos votó en contra.



La medida, impulsada por Alejandra Obeid (PJ) con coautoría de Ignacio Martínez Kerz, se basó en que “este cuerpo deliberativo debe garantizar a los vecinos que el congelamiento no sólo es una voluntad política sino que es una manifestación legal”, según se desprende de los fundamentos.



“No desconociendo las medidas adoptadas por el gobierno nacional respecto a la quita de subsidios al transporte público y sus consecuencias, debemos generar las herramientas legislativas para frenar un nuevo impacto negativo en el bolsillo de los vecinos”, agrega la resolución.



Habrá que esperar a ver qué hace el Ejecutivo municipal, si veta o no esta medida, teniendo en cuenta que el Concejo no interviene en determinar el precio del boleto desde hace una década y que aún no se resolvió cómo se cubrirá la quita de subsidios de Nación al transporte.

Corral confirmó que no se aumentará el boleto

Pasado el mediodía, el intendente de la ciudad, José Corral, confirmó por las redes sociales que no se incrementará la tarifa de colectivos en la capital provincial. "Sumando un aporte más al esfuerzo que hacen las familias santafesinas en momentos de dificultades, decidimos no aumentar el boleto de colectivo en lo que resta del año", publicó.

Además, vamos a mantener la calidad del servicio y seguiremos adelante con el objetivo de renovar la flota.

También en Santo Tomé



El Concejo Municipal de Santo Tomé aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado sobre tablas por el edil Martín Giménez (UCR), en el que se requiere al gobierno de la provincia de Santa Fe que instrumente las medidas necesarias para congelar hasta fin de año las tarifas del transporte interurbano de pasajeros en el tramo cubierto por la empresa Continental TPA (también conocida como Línea C). Entre sus argumentos, Giménez menciona la preocupación que ha generado en la comunidad el anuncio que realizó el gobierno nacional sobre la quita de subsidios al transporte público para 2019, “porque ello significaría un aumento en el boleto de hasta un 60 por ciento”.



“Teniendo en cuenta que este servicio es la principal herramienta de traslado de la clase trabajadora, este sector será siempre el más afectado por la crisis económica que estamos atravesando”, analiza el edil. A través de la resolución aprobada, que será enviada en las próximas horas al gobierno de la provincia, se le pide a este último, como principal agente de control, que no autorice más aumentos en las tarifas del servicio de colectivos de la citada prestataria en lo que resta del año y, a la vez, “comience a trabajar para que cuando la medida anunciada por la Nación se haga efectiva, no afecte directamente al bolsillo de los vecinos”.



“Hoy en día el gasto que le significa a un trabajador el transporte es equivalente a un 10 por ciento de su sueldo, por eso el ajuste no puede seguir recayendo sobre la clase trabajadora empobrecida por este modelo neoliberal, que está llevando adelante el gobierno nacional”, explica Giménez. Además, remarcó que “en los momentos de crisis los empresarios deben actuar con responsabilidad social, bajando sus índices de utilidad para favorecer a los que menos tienen”. En caso de prosperar este pedido, el precio del boleto interurbano Santo Tomé-Santa Fe quedaría congelado en $ 16,82.



Y, como el costo del boleto urbano es un porcentaje del anterior, al congelarse aquel, el boleto local también se fijaría hasta el 31 de diciembre de 2018 en su valor actual.

Con información de www.ellitoral.com