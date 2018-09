¿Quién es Noah Centineo, el galán que la rompe en Netflix con esta película?

Él es Noah Centineo, el nuevo galán que conquista a los adolescentes. Con sólo 22 años, el actor la rompió con sus participaciones en To All the Boys I’ve Loved Before, Sierra Burgess is a loser y SPF18, las películas éxito de Netflix. Sin embargo, poco y nada conocemos de él…

Noah Centineo nació el 9 de mayo de 1996 en Miami, Florida, Estados Unidos. Mide 1.85 y tiene una cicatriz en su barbilla que le dejó un perro a los 6 años. De chico, no le gustaba estudiar. “Yo siempre bromeaba o me sentaba en la parte de atrás de la clase y no escuchaba nada de lo que decía la maestra. No me iba bien en la escuela”, declaró tiempo atrás en una entrevista.

A nivel laboral, Noah Centineo empezó su carrera cuando asistió a una audición junto a su hermana, para probar suerte. Sorpresivamente, fue elegido por la agencia. Como actor, debutó a los 15 años como invitado en la comedia de Disney Channel Austin & Ally. Luego, siguió su carrera en Shake It Up y Jessie.

Ahora el actor vive en Los Ángeles y está soltero. En Instagram, es una de las estrellas más seguidas con más de 10 millones de seguidores. Otro dato es que Noah Centineo participó del videoclip “Havana” de Camila Cabello.