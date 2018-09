Tiró la posta! Oriana reveló cómo y cuándo conoció a Dybala

Oriana Sabatini está en su mejor momento; además de estar embarcada en su carrera profesional, está a full en su noviazgo con el futbolista Paulo Dybala, quien actualmente está jugando en Italia para la Juventus.

Así, entre risas nerviosas, sonrisas risueñas y mucho humor, Oriana Sabatinipasó por Cortá por Lozano y habló sobre un tema que seguramente mantuvo intrigados a todos sus fanáticos: la forma en que conoció al jugador de la Selección.

“La verdad era que nos conocíamos hace un tiempo, pero solo de vernos “hola y chau”. Coincidíamos en boliches o en bares, nada más”, contó la cantante y actriz.

Y luego agregó, ante la mirada inquisidora de Verónica Lozano: “¡Ayy me da vergüenza! Quien dio el primer paso fue él. Empezamos a hablar por redes, por mensajes…una cosa lleva a la otra y…nada, se dio. Siempre se se mostró seguro”.

Después, Verónica Lozano le preguntó cómo había sido su primera salida, a lo cual Oriana respondió: “nunca me pasó de salir con alguien que no conocía, y es raro decirle a alguien que no conoces ‘veámonos en un lugar privado’. Era la primera vez que me pasaba eso, fue raro pero que se yo”. Me acuerdo que fue en una casa, todas mis amigas sabían”.

Y luego respondió de forma contundente: “Odiaría que alguien me lleve a un bar o algo porque ahí no conoces bien a una persona, hay ruido y te querés relajar y no podés”.

Por último, Oriana habló sobre su carrera profesional y la posibilidad de vivir en el exterior con Dybala: “No se italiano, pero voy a aprender, es fácil. Yo desde muy chiquita tengo el sueño de viajar, no me gustar estar en un lugar quieta, soy mas trotamundos. No quiero encerrarme en un lugar, quiero estar en todas partes. Mi carrera implica muchos viajes y está bueno porque es un ritmo al que me acostumbre”.