La frase que Aníbal Fernández le recitó a Cristina Kirchner para “reconquistarla”.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández reveló, en el ciclo de charlas con los alumnos de la Escuela de Comunicación de Perfil, la intimidad de su reconciliación con Cristina Kirchner, luego de un largo tiempo distanciados. Ocurrió hace un mes, en el departamento de la senadora en Recoleta y, fiel al estilo extrovertido de Aníbal, incluyó hasta una frase de un famoso escritor. Los amigos son los amigos, más en los tiempos difíciles.

El ex ministro había estado sin comunicación con CFK durante nueve meses, e incluso había escrito una dura carta donde sugería que la ex mandataria había apoyado poco a los ex funcionarios presos. Pero ninguna diferencia fue barrera para propiciar su acercamiento, y Aníbal reveló en la charla la táctica para volver a acercarse. “Cuando nos saludamos, y fue un saludo muy afectivo, ella me hizo una chanza, y le dije: hay una frase de Gabriel García Márquez que dice ‘las mujeres dicen que los problemas de pareja se resuelven con un diálogo, pero problema que se dialoga termina en pleito con seguridad. Primero hay que hacer confianza, después olvidar y después seguir para adelante’”. “Eso es lo que hicimos, y no charlamos de ningún tema en particular”, aseguró el abogado de Cristobal López y Fabián de Souza, al que, al parecer, le sirvió el extracto del escritor de su libro “El amor en los tiempos de cólera”.

“Tengo un problema con discutir con Cristina: la quiero mucho”, continuó Fernández en la Escuela de Comunicación de Perfil. “Le tengo mucho cariño personal, como le tuve a Néstor, entonces se hace difícil discutir, y como no me siento edificado en ningún grupo particular y si me siento identificado con ella, me corrí y la defendí todas las veces que pude porque sigo creyendo en Cristina ciegamente.”

Con información de Revista Noticias