Secuestro de una maestra: "Le pusieron una bolsa en la cabeza y la torturaron".

Baradel contó que Corina De Bonis "fue encapuchada, metida en un auto, golpeada y le grabaron en el abdomen 'Ollas no'". Unánime repudio e investigan el caso.

La gravísima situación educativa que se vive en el partido de Moreno, donde no hay clases desde que la explosión de una garrafa de gas cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Orlando Rodríguez en la Escuela Escuela N°49 "Nicolás Avellaneda", sufrió este miércoles una gravísima vuelta de tuerca con la denuncia por parte de SUTEBA del secuestro y tortura de una maestra del Centro Educativo Complementario (CEC) N° 801, a la que metieron encapuchada en un vehiculo y con un objeto tipo punzón le escribieron en el abdomen "ollas no".

Todo en medio de golpes, para liberarla algunas horas más tarde. Roberto Baradel, el titular del SUTEBA, denunció en conferencia de prensa que se trata de Corina de Bonis, docente de Moreno que atendía junto a otros trabajadores la olla popular en el CEC 801 de Moreno, un lugar en el que durante las últimas dos semanas se habían venido recibiendo amenazas anónimas, del tipo "dejen de hacer política", "den clases de una vez" o "terminenlá con las ollas", incluso en uno de las últimas pintadas en la zona se explicitaba que los maestros iban a terminar en una dirección que era la del Cementerio de Moreno, todo conformando un cuadro que los docentes aseguran que habían denunciado, hasta que el episodio de esta tarde ya llevó el asunto a un plano de gravedad extremo.

"Nuestro sindicato ha denunciado lo ocurrido al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel se comunicó con el ministro de Seguridad Cristian Ritondo para que se investigue lo sucedido", dijo esta noche al canal Todo Noticias María Laura Torres, la secretaria gremial del SUTEBA, poniendo en contexto la dramática situación educativa que se vive en Moreno, donde los docentes han estado soportando un clima cada vez más amenazante, sin que se sepa bien de donde provenían tales advertencias, plasmadas en paredes con pintadas, en mensajes en mensajes por teléfono en los que se los instaba a "dejar de hacer política y dar clases", y las agresiones llegaron hasta rayones en los vehículos de los docentes, también con leyendas amenazantes. Torres contó que en el CEC 801 pese a las amenazas se había seguido con las ollas que brindan "un plato de comida caliente a muchos alumnos que no tienen que comer", y que la maestra De Bonis fue sorprendida hoy cuando salía del establecimiento por tres sujetos que la encapucharon, la golpearon y la introdujeron violentamente en un vehículo, para grabarle luego con un objeto que podría ser un punzón "ollas no" en el abdomen.

"La maestra está descompensada, la abandonaron un rato más tarde y está internada en el Hospital de Moreno, está muy mal, lo más grave es que todo esto que los docentes están viviendo en Moreno lo habíamos denunciado hace dos semanas a las autoridades de la Provincia y en la UFI de Moreno, por eso tenemos inmenso dolor y bronca por todo esto. Exigimos que la Provincia de Buenos Aires cuide a sus docentes, no puede ser lo que estamos viviendo en Moreno, es muy grave y cuando algunos ven que no nos cuidan avanzan, y pasan cosas como esta...", enfatizó Torres. Baradel dijo "esperamos que las autoridades repudien este hecho atroz", porque "tienen la responsabilidad de cuidar a todos, a las maestras y a los chicos". El mismo Baradel señaló que el ministro Ritondo le dijo que "ya se estaba trabajando a fondo en el tema", al tiempo que criticó que "recién después de un mes se empezó a trabajar en Moreno en la declaración de emergencia del sistema escolar", pero "hay casi 800 escuelas sin clases porque no están aseguradas las condiciones de seguridad para poder trabajar en esos establecimientos".

El dirigente le pidió a Vidal "que escuche a los docentes, porque los docentes no somos sus enemigos". Poco después, el titular de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny sostuvo en un comunicado "el absoluto repudio a este gravísimo suceso y estamos trabajando para que todo se investigue en el marco de la justicia", al tiempo que se solidarizaba con la maestra agredida. "Se están buscando cámaras cercanas que puedan aclarar este repudiable hecho", indicóSánchez Zinny. Y cerca de las 22 un tuit de la gobernadora Vidal también se solidarizó con la maestra", afirmando que "ya la estamos acompañando con la Dirección de Sicología Social".

Finalmente desde el Ministerio de Seguridad se limitaron a señalar que "no va a haber pronunciamientos hasta que se tenga más información" del grave suceso.

