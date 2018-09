Wanda Nara conmovió a todas las madres con este revelador posteo

Generalmente, Wanda Nara siempre está en el medio de alguna polémica. Sin embargo, hace algunas horas, compartió con sus casi 4 mil millones de seguidores una foto y un mensaje donde abrió su corazón y dejó a todos sin palabras.

Wanda Nara publicó una imagen junto a su segundo hijo, Constantino, durante el entrenamiento del pequeño, y contó el difícil momento que vivió en la recta final del embarazo de Isabella. Hace dos años, la mujer de Icardi le prometió a su hijo que iría a un acto escolar para verlo. Pero, en el medio, fue a un control médico tras el cual la dejaron internada. Wanda le rogó al médico que la deje salir unas horas para poder cumplir con Constantino y así fue: se cubrió el suero con un tapado y estuvo presente en primera final en el acto escolar del nene.



“Hace casi dos años que fui a un control médico y me dejaron internada de urgencia. Esa misma mañana antes de ir al colegio me recordaste que a las 14 horas era tu acto de colegio, que no me olvidara y te dije ‘claro que no, búscame en la primera fila que ahí estaré’. Le dije ‘me tengo que ir, mi hijo me espera y nadie lo puede ir a ver solo me tiene a mi. Así fue como llegué a tu acto en la primera fila como te había prometido. Abajo de mi saco la manguerita del suero, lista para volver a ser conectada. Desde ese día comprendí que como dijo Bukowski ‘no te puedo prometer que llegue a tiempo, pero sí que siempre estaré'”, escribió Wanda Nara.