Los momentos mas tensos de Lorenzetti al frente de la Corte

Ricardo Lorenzetti se incorporó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 12 de diciembre de 2004, propuesto por el entonces presidente Néstor Kirchner. El 7 de noviembre de 2006 fue designado como presidente del máximo tribunal, cargo que asumió formalmente el 1 de enero de 2007, en reemplazo de Enrique Petracchi. Este martes, tras 11 años en el cargo, decidió dar un paso al costado.

Durante más de una década al frente del tribunal más importante del país, el juez rafaelino tuvo fallos históricos, protagonizó polémicas, fue criticado y defendido a la vez. Sin dudas su mayor enemigo político fue la diputada Elisa Carrió, a quien enfrentó en públicos y hasta en el plano judicial. A continuación, los 5 momentos clave de Lorenzetti al frente de la Corte Suprema:

Indultos.

El 13 de julio de 2007, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los indultos firmados por el ex presidente Carlos Saúl Menem en favor de varios jefes militares de la última dictadura en 1989. El máximo tribunal dejó sin efecto el decreto en beneficio del ex titular de Institutos Militares Santiago Omar Riveros. Esta decisión abrió el camino para que ocurra lo mismo con los perdones dictados por el expresidente en favor de otros jefes de la dictadura como Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera.

Ley de medios.

El 29 de octubre de 2013, la Corte validó la constitucionalidad de la ley de medios. El fallo, de 392 páginas, fue firmado por todos los jueces, aunque no hubo unanimidad de criterio. El argumento central de los magistrados que votaron a favor, entre los que se encontraba Lorenzetti, fue que la norma "es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces". "Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes", apuntó el texto de la Corte. Y agregó que la ley es coherente "con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información".

Choque.

Durante la víspera de la navidad de 2016 Lorenzetti sufrió un accidente de tránsito en su ciudad natal, Rafaela, Santa Fe. El magistrado, que resultó ileso, viajaba en un automóvil Renault Fluence cuando fue embestido por una motocicleta con dos ocupantes, uno de ellos murió días después. "Estoy muy mal. Estaba en Rafaela y maneja mi auto despacito y unos chicos que venían en una moto muy fuerte, me chocan", dijo esa misma noche. "Uno de los chicos cayó a 30 metros. Realmente están graves, al pegar la cabeza de uno de los chicos contra el asfalto y sin casco", manifestó el titular de la Corte.

Carrió.

Sin dudas una de las disputas más importantes durante su paso como presidente de la Corte fue con Elisa Carrió. La diputada presentó un pedido de juicio político durante años y siempre lo mencionó como parte del engranaje judicial para mantener la impunidad. En abril de 2018, la líder de la Coalición Cívica - ARI lo señaló como el responsable de manipular escuchas de la Corte y de crear una "inteligencia paralela". Tras la renuncia, Lilita celebró: "Terminó la impunidad y la extorsión. Esto es un milagro”, dijo el mediodía de este martes.

Reformas.

Casi como una previa de su despedida, en febrero de 2018, Lorenzetti presentó su plan de reformas para el sector durante el acto de apertura del año judicial. Los puntos centrales de la propuesta fueron la ampliación de las horas de atención al público y la implementación de los expedientes digitales. En ese marco, el todavía presidente de la Corte habló se pronunció a favor de "acelerar causas de corrupción" y consideró que se necesita reformar leyes para lograr ese objetivo. "Tenemos que saber si somos capaces de hacer reformas para que la lucha contra la impunidad sea efectiva o seguimos con cosas parciales", manifestó. "Necesitamos un proceso especial para las megacausas que involucran a muchísimos actores en materia penal", agregó al enumerar una serie de reformas necesarias, entre las que agregó "regular la situación del arrepentido".

