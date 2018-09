Connie Ansaldi le respondió a quienes la critican en las redes: "No me importa que me puteen"

Connie Ansaldi le respondió a quienes la critican en las redes sociales. Fue el lunes en el ciclo "Cortá por Lozano", Telefe, en medio del debate por los polémicos dichos de Dady Brieva sobre el Gobierno de Mauricio Macri.

"En las redes de este programa hay muchos mensajes para Connie", dijo Verónica Lozano. A lo que Ansaldi contestó: "A mí no me importa que me puteen porque cuando digo las cosas que digo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Igual, a esa gente, la bloqueo. Les mando un besito de mis dos tetitas para todos".

"No me postulo para hacer política, entonces no necesito que les guste todo. No necesito que me voten todos, mi amor. Vivo de mi trabajo privado", agregó la panelista.

Con información de www.primiciasya.com