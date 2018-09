Gálvez: Provincia inauguró la casa Centro de Día LGBTIQ+

La subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, que depende del ministerio de Desarrollo Social, inauguró la Casa Centro de Día LGTBIQ+ en la localidad de Gálvez, cuarto espacio que se abre en la provincia y en todo el país.

La Casa del LGTBIQ+ Gálvez está ubicada en Lisandro de la Torre y Belgrano (ex playón del ferrocarril), el lugar es co-gestionado entre la subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual y el municipio de Gálvez, junto al colectivo “Tan comunes como diverses” de esa localidad. El Centro será coordinado por la activista Emilce Gorosito, primera empleada incluida al municipio a partir de la aprobación de la Ordenanza de Cupo Laboral trans.



Durante el acto inaugural, el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón, expresó: “Estamos muy contentos porque después de casi tres años de trabajo en conjunto con la municipalidad y el Colectivo LGBTIQ de esta localidad, estamos abriendo las puertas de una nueva casa para la diversidad. Tenemos mucha emoción y expectativas y con una ciudad que quiere ser un polo de inclusión en la región y que demuestra que las sociedades son como quieren ser. La apertura de esta casa es la demostración más clara que cada sociedad se construye como quiere verse y Gálvez quiere verse abierta, inclusiva, que da espacio a la diversidad”.



“Esta casa no es sólo la cuarta en la provincia sino también la cuarta en el país. Cuando comenzamos con la política de abrir territorialmente espacios para la diversidad en Santa Fe, pensamos que rápidamente otras provincias o el gobierno nacional iban a salir a plantear una política similar y vemos lamentablemente que no fue así. Esta experiencia de tres años de casas en la provincia y que antes de fin de año estaremos abriendo la quinta casa en Reconquista, es una política excelente, porque por un lado, estas casas, son hogares, lugares de contención, de encuentros, espacios donde podemos ser y expresarnos abiertamente, pero además, porque son la demostración más clara que estas políticas públicas llegaron para quedarse, que no hay ajustes ni recortes, ni ningún tipo de situación que nos haga dar un paso atrás”.



Por su parte el intendente de Gálvez, Mario Fissore, destacó: “La aprobación de las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género han abierto una realidad política y social para los colectivos LGBTI. Sin embargo, la igualdad legal de esta norma asegura, encuentra resistencias múltiples fundadas en una larga tradición de discriminación y exclusión. Es por ello, que consideramos fundamental, contar en la ciudad de Gálvez con espacios que garanticen y amplíen la protección y promoción de derechos del Colectivo LGBTI”.

“Como gobierno local a través de la subsecretaría de Salud y Desarrollo Social seguiremos trabajando y acompañando estos nuevos movimientos sociales que nos interpelan y nos posibilitan deconstruir estereotipos y formas de mirar la demanda de nuestra comunidad, transformándola en una ciudad más justa, equitativa e igualitaria”, finalizó el intendente.



Convenio

En el marco del decreto N° 2.332, mediante el cual la subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, se firma el convenio de colaboración con el municipio de Gálvez, en diciembre de 2016. El mismo contempla los “Programas de Asistencia y Protección de Derechos LGBTI”, Fortalecimiento de la Sociedad Civil” e “Integral de Inclusión para la población Trans”.



Estos programas se fundamentaron en las numerosas situaciones de discriminación reconocidas hacia personas de orientación sexual e identidad y expresión de género diferentes a la heterosexual, especialmente en aquellas localidades donde durante años se han invisibilizado y naturalizado muchas formas de violencia producto de esas situaciones.



El objetivo del programa es garantizar la asistencia, prevención de la violencia y protección integral del colectivo LGBTI de la provincia de Santa Fe, a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas de las personas que prestan servicios a lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex ante situaciones de violencia y/o vulneración de derechos en todo el territorio provincial.



También tiene por finalidad fortalecer la articulación con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para consolidar las redes locales, en materia de promoción y protección de derechos del colectivo LGBTI.

Con información de www.ellitoral.com