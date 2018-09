Bonino quiere que Castellano deje de "despilfarrar guita" en periodistas obsecuentes

Era hora que se ponga coto a la compra de voluntades periodísticas por parte del Intendente. Quién quiera ganar plata en el periodismo, que se la rebusque y que no tenga una beca de la Municipalidad que la pagamos todos.

Cada tanto ocurre alguna que otra polémica en el Concejo Municipal de Rafaela y ayer no fue la excepción.

Durante la reunión de comisión en la mañana de ayer se generó una gran discusión pública cuando el presidente del cuerpo legislativo Raúl "Lalo" Bonino cuestionó que "si estamos despilfarrando la guita, por así decirlo, y por otro lado vamos a llorar para pedir (a los gobiernos nacional y provincial), la verdad que no es congruente. Si vamos a gastar más de 5 millones de pesos en medios (de comunicación) y pagarle el sueldo a algunos periodistas que después terminan siendo obsecuentes del Municipio. Me hago cargo de lo que digo y busquemos en la ejecución presupuestaria".

Fue interrumpido por la concejal Evangelina Garrappa, que no estaba de acuerdo con sus dichos, y también se metió en la conversación el periodista Lisandro Oregioni que estaba cubriendo para Cablevisión, pidiendo que dieran a conocer el listado de los nombres y apellidos.

Al respecto, Leo Viotti respondió que los mismos están en los decretos 543 y 547. A decir verdad, están detallados mes por mes todos los proveedores que trabajan con el Municipio, incluidos las firmas de los medios de comunicación y también los periodistas que tienen programas de radios, entre otros.

Ciertamente, es un problema complejo que no es de ahora sino que viene desde hace muchos años a esta parte. La Municipalidad de Rafaela hace publicidad en gran de los medios masivos de comunicación social (gráficos, radiales, televisivos y páginas web) y utiliza un criterio propio, que luego le permite difundir también los comunicados de prensa con textos y audios.

Si la oposición el año próximo fuera Gobierno municipal al ganar las elecciones municipales, ¿qué haría con el presupuesto para los medios y periodistas? ¿no pautaría con ninguno?

En este contexto se armó un gran revuelo en las redes sociales, especialmente de los periodistas que trabajan en el Concejo Municipal, con el argumento que "se meten a todos los periodistas en la misma bolsa".

Tampoco hay que dejar de lado los recortes presupuestarios que se están dando en el Estado en los tres niveles debido a la crisis económica, repercutiendo también en las arcas del Municipio local, a tal punto que recientemente fueron congelados los sueldos de los funcionarios y concejales hasta fin de año.

El tema de fondo puesta estar en la discusión que se viene sobre el "criterio" a utilizar en la distribución de la pauta publicitaria, recordando que en 2019 es un año electoral: ¿es lo mismo publicitar en un diario con una extensa trayectoria que en una radio que tenga unos pocos años de presencia en el dial?

UN SOLO PROYECTO

En la reunión de ayer, solamente tuvo un sólo despacho de comisión con un proyecto de resolución sobre declarar de interés municipal la presentación de la Fundación "Mujeres que avanzan", del edil Lisandro Mársico.

Esta mañana a partir de las 8 horas volverán a verse las caras los concejales y seguramente saldrán otros despachos para la sesión de este jueves a las 13 horas.

Por otro lado, Silvio Bonafede presentó un proyecto solicitando declarar de interés municipal la “Colecta de donación de sangre”. El viernes 28 de septiembre próximo se llevará a cabo una “Colecta de donación de sangre” y en este evento la Municipalidad de Rafaela estará colaborando, por eso es importante que se declare de interés municipal.

