Juana Viale, a los gritos en la calle por una pelea de tránsito

Juana Viale tiene un pasado de peleas y escándalos en público. Aunque en los últimos años abandonó su estilo confrontativo, sobretodo con la prensa, la nieta de Mirtha Legrand volvió a quedar envuelta en una fuerte discusión en un estacionamiento. La actriz reaccionó contra una mujer que desde un auto le arrojó un objeto.

En el video, que pusieron al aire en Pamela a la tarde, se observa cómo Juana enfrenta a la mujer en la vía pública. Según se desprenden de sus dichos en la grabación, le reprocha que le haya lanzado algo a su coche en el que iban sus hijos.

"Yo no te dije nada, ni abrí la boca, estaba en el auto con mis hijos y vos me tiraste algo en la cara", le reclamó Juana a la mujer. "No me ahorques. No me insultes", fue la respuesta que recibió la nieta de la diva de los almuerzos. Según precisaron en el ciclo de América, la grabación pertenece a la persona que la hija de Marcela Tinayre increpó.

Después de unos minutos, la mujer involucrada en el video le dijo a Juana que ella reaccionaba así porque estaba usando ropa de una ex pareja suya: "Me estás insultando porque me visto con los pantalones de un ex tuyo". Tras pasar imágenes, en el programa de Pamela David indicaron que Luisana Cardozo es la joven que discute con la actriz y sería la actual pareja de Chano.