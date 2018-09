Reapareció Daniel Scioli criticando al gobierno de Macri: "La gente no da más"

El diputado nacional y ex gobernador bonaerense aseguró que el Gobierno genera "desencanto e incertidumbre"

El diputado nacional y ex candidato a presidente, Daniel Scioli, reapareció en público y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país. "Este ajuste se veía venir", afirmó.

"Esta situación era evitable. Yo había transmitido que el camino para solucionar los problemas pendientes de la Argentina era la agenda del desarrollo, no el camino del ajuste", expresó Scioli, en referencia a los anuncios que hizo durante su campaña electoral en el 2015.

El ex gobernador bonaerense remarcó que "no se le puede seguir pidiendo sacrificios a la gente" porque "la gente no da más". En esa línea, repasó que "el deterioro del poder adquisitivo a través de paritarias que quedaron desfasadas y el aumento de tarifas" perjudican el consumo, al que calificó como "el corazón de la organización económica".

Scioli aseguró que "la gente siente desencanto e incertidumbre" y destacó que los "jóvenes tienen escasas perspectivas de acceder a un empleo y para las amas de casa es un infierno administrar un hogar". Además, dijo estar "más cerca que nunca de la gente y los problemas".

"Desde el punto de vista institucional, quien ha sido un candidato a presidente que ha perdido por un punto, tiene una responsabilidad a la hora de emitir una opinión", explicó el ex gobernador, en referencia a su moderación para profundizar en los cuestionamientos a la gestión de Cambiemos.

Por otra parte, hizo referencia a la grieta que existe en el país y atraviesa la política nacional. "La mayor grieta es la desigualdad, es la grieta que divide a los más ricos de los más pobres", sostuvo. Y agregó: "Este gobierno favoreció de entrada a sectores de la economía como la minería y los grandes productores de soja".

En referencia a la construcción de una opción política para competir el próximo año con el oficialismo, Scioli aseguró que "hay que tener una alternativa con capacidad de construcción política amplia y plural como la ha tenido la alianza Cambiemos".

Por último, hizo alusión a las diferencias que existen en el peronismo y la imposibilidad de lograr acuerdos entre los distintos sectores. "Hay una necesidad de la nación que tiene que estar por arriba de las cuestiones personales y los ego", resaltó. Y afirmó: "La gente nos va a poner a prueba para ver si somos capaces de constituir una alternativa confiable para adentro y para el mundo".

