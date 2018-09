TRISTEZA: Murió Carlos Garaycochea

El humorista Carlos Garaycochea falleció este lunes a los 90 años, según informó la escuela Garaycochea en su página de la red social Facebook.



“Día muy triste. Lamentamos informar que nuestro querido maestro y Director falleció esta madrugada“, escribieron desde el perfil social del reconocido caricaturista gráfico.

El “Vasco“, como lo conocían, se destacó en diferentes revistas destinadas al humor, además de su paso por la radio y la televisión. Entre sus participaciones más destacadas figuran las publicaciones en las revistas Humor, Satiricón, Rico Tipo, Billiken, TV Guía, Gente y El Gráfico.

Garaycochea recibió el Gran Premio de Honor de Radio en 2011 por la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), así como también fue declarado “Ciudadano Ilustre” por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El humorista nació en Casbas, una localidad ubicada en el partido bonaerense de Guaminí, un 1 junio de 1928. Sin embargo, su paso por el pueblo fue efímero ya que a los dos años su familia se mudó a Buenos Aires. En 1949, tras pasar por el Colegio Nacional, egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes como profesor de dibujo y pintura.

“Entré a Bellas Artes porque siempre me interesó la plástica y al mundo del humor tal vez por timidez. Me ponía colorado si me preguntaban cualquier cosa. Un día llegó a mis manos el primer libro de Saul Steinberg y con él empecé a saber lo que son los silencios, la observación. El humor en serio, ¿no?”, había declarado en una oportunidad en una entrevista con el diario Clarín.

Según trascendió, el velatorio se llevará a cabo desde las 16 en Malabia 1662. El entierro, en tanto, será este martes a las 15 en el Cementerio Memorial Pilar.

Fuente: Mitre