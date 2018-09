Macri y sus raíces

Hay una frase atribuida a Woody Allen que aparece en las compilaciones de sus textos. “Se nos acusa a los judíos de responder a una pregunta con otra pregunta… ¿Por qué no podemos hacerlo…?"

Mirar los conformaciones familiares de los que nos gobiernan y gobernaron es, para muchos, meternos en cuestiones privadas. Ellos se metieron en la vida de todos nosotros, los argentinos, con sus acciones ¿Por qué no podemos hacerlo?

Hay una protohistoria de la democracia argentina que, con el voto universal secreto y obligatorio (para el padrón masculino, obvio) deja a Hipólito Irigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear como dos calles de senderos que se bifurcan. El comisario por un lado, el esposo de la cantante por el otro. Y la beneficencia. El teatro Regina no es una ocurrencia de “irigoyenistas” ni de libertarios. Farándula y política. Eso.



Lo mas interesante de los libros de Félix Luna, un fenomenal poeta de canciones populares que llegan a su punto mas alto con "Alfonsina y el mar", es referir como corresponde, que “todo es historia”, al describir la relación entre sí de esos dos personajes y la sordidez familiar. Revisar el comportamiento de sus parientes define al menos dos países. Allí estaban delineados.



Poco puede decirse, excepto la dipsomanía de la mujer de un General investido fácticamente de Presidente, el errático comportamiento mental de la mujer de otro General con problemas en sus labios y la característica común. El casamiento cuando eran oficiales jóvenes en destinos alejados, que pone en ellos relaciones tan necesarias como desparejas. Eso los comunica.

Es Perón, parte de una familia disfuncional, el que obliga a callar, difundir subrepticiamente, alterar datos biográficos en todas sus relaciones. El más bonito ejemplo del antinepotismo es que el personaje mas poderoso del siglo XX puso a su hermano a cargo del zoológico. No encuentro como superar la contundencia de esta metáfora de vida. Perdón. Sí. Él también pertenece a farándula y política. Evita. Ja. Falta envido.

Perón derrota en las urnas a Tamborini / Mosca y a la sombra de Patrón Costa, y si esto no es otra metáfora estamos lejos de entender qué pasó allá lejos y hace tiempo. Hay, debemos especificarlo ante la distracción reinante, propuestas sociales diferentes, formaciones intelectuales disímiles y objetivos que, por consiguiente no son iguales. Todos somos el total del pasado y el instante de la acción. Todos. Los presidentes son eso, con un agregado. Esas raíces familiares dan la impronta. Se que muchos quitan méritos a las cuestiones familiares. Cualquier opúsculo de siquiatría y sociedad dirá lo contrario. Argentina es un contínuo de estos actores sociales en quienes delegamos el mañana.

Tal vez Arturo Frondizi como Arturo Umberto Illía resuelvan, con sus biografías de pueblerinos, un modo diferente de entender las capitales, la macrocefalía argentina y en sus finales la característica común: volvieron al pueblo. No fueron de Buenos Aires. No se los recuerda allí como lo que sin dudas fueron. Honestos. Elegidos por el pueblo y sin revanchas en la historia. Lástima. Somos así. Sus familias se entroncaron con lo que eran. No robar trae problemas a las descendencias.

El caso de Frondizi tal vez lo convierta en el único con un cociente intelectual que permitía el libro, el artículo periodístico, la aproximación a la crónica. Nadie con tal categoría de textos. Los libros de Perón y sus re escribidores tienen importancia y también definen. No son similares. Eso sí: están. Pocos pueden exhibir sus trabajos.

Después de su paso puede decirse que no hubo mas presidentes, elegidos por el voto popular, que supiesen leer y escribir un texto original y, en muchos casos, que supiesen articular un discurso. Tenemos presidentes iletrados, tartamudos, inconexos. Tenemos.

Los grupos familiares de donde provienen Menem, Alfonsín, De la Rúa, Néstor Kirchner, para mencionar a los que fueron elegidos por el voto popular, no alcanzan para proveer a alguien, cercano, al menos cercano, con la categoría de escritor. En los casos de Menem/Kirchner ni siquiera de lectores de un discurso. Ni ellos ni sus familias.

La clase media, la clase media baja, la formación liceísta (De la Rúa) y un fuerte componente simbólico de inmigrantes definen sus cuadros familiares.

La exhibición del grupo familiar y la ostentación del mismo es característico. Necesitan crecer en la sociedad. Necesitaban conquistar Buenos Aires. Necesitaban. La palabra necesidad es básica en las familias de los mencionados.

No es una cartera de marca, una Ferrari, el olor del dinero en la mesita de luz, la cantante famosa integrando el elenco. Es el sitio que eso ocupa entre los faltantes de la crianza. La búsqueda de aquello que no estuvo es demasiado evidente. Hasta el maquillaje se convierte en simbólico.

Cuando advertimos la procedencia comprendemos que hay conocimientos elementales que tenían. Una pobre lamparita, una habitación pequeña, un camino polvoriento, una distancia tremenda hasta el resplandor del Obelisco y los casettes de películas 6 meses mas tarde, los diarios de la mañana recien al mediodía, el teléfono que no suena y el auto de segunda mano. Eran parte de un país. Necesitaban revancha.

Todos ellos sabían del que está debajo porque estaban muy cerca. Fueron vecinos y parte de un país, de un paisito (diría Mario Benedetti) de una republiqueta sojera ahora, triguera y vacuna antes, antes y siempre.

Si de algo puede acusarse socialmente a los presidentes, en estos casos, es haber negado sus orígenes. Los presidentes del país, aún los milicos, tuvieron todos una noche con la comida recalentada del mediodía. Saben de que se trata.

El caso de CFK es singular, realmente singular. Una extraordinaria memoria instantánea, una deficiente formación intelectual, una fenomenal capacitación, mediante el uso del poder, para el desarrollo del “discurso instantáneo”. Nunca, se insiste, su discurso se correspondió con una teoría general o un plan específico, sino lo dicho: una muy eficaz capacitación del discurso instantáneo. No llega al poder como parte de una oferta ideológica. Inaugura una categoría. El discurso por el discurso mismo. Los objetivos personales no la hacen diferente de los otros mencionados. La revancha es un formidable motor humano. En ella también.

El actual Presidente no. La imputación a su padre es por contrabandista y, por ende, corrupto. De ningún modo se piensa que este Presidente sabe, por construcción, que cosa es eso de la comida recalentada y que una vez, al menos, “te picó el bagre”.

Macri es, por sus raíces, más parecido a una bella calle porteña: Alvear. Avenida Alvear. No tiene revanchas por su infancia desvalida, desnutrida o injusta, Pedirle que piense con el sentimiento popular que se adquiere día a día, que entienda el bolsillo flaco y el remedio lejos es pedirle demasiado. Él llegó, a pedido, para salvarnos de “Los K”. Único plan. Ünico objetivo. A su modo cumple. Ni libros, ni teorías, ni lecturas, ni discursos. Freddy Mercury y globitos amarillos. Nadie va mas allá de sus raíces. Ni Macri ni Argentina, obvio. No nos equivoquemos. No podemos pedirle que recite el Martín Fierro. ¿Por qué queremos hacerlo?

