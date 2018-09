La estupidez en estado puro

Malena Pichot criticó a las mujeres que se atienden con ginecólogos hombres: "Me dan ganas de vomitar"

Malena Pichot armó un revuelo virtual tras apuntar contra las mujeres que se atienden con ginecólogos varones. Muchas usuarias salieron al cruce y la comediante no se quedó callada.

Pichot escribió en su cuenta: "¿Te atendés con un ginecólogo hombre? ¿En serio? ¿Posta? ¿En serio? No, dale. ¿Posta? Todas las explicaciones de por qué se atienden con un varón ya me están dando ganas de vomitar. Besis".