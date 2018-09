Un día como hoy en la historia

El The New York Times es un periódico que se publica en la ciudad de Nueva York y se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. Es propiedad de la The New York Times Company, que también posee otras 40 publicaciones, incluyendo el International Herald Tribune y el Boston Globe. El diario es afectuosamente llamado la «Dama Gris» (Gray Lady, en inglés) y es considerado por muchos el diario por excelencia de los Estados Unidos y goza de gran reconocimiento a nivel mundial. Fue fundado el 18 de septiembre de 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Raymond también fue director fundador de la agencia de prensa Associated Press (AP) en 1856. El Times originalmente se publicaba todas las mañanas, excepto los domingos. Posteriormente, durante la Guerra Civil, el Times empezó a publicar ediciones dominicales. Ganó su primer Pulitzer por reportajes y artículos sobre la Primera Guerra Mundial en 1918. Hoy en día, el The New York Times es un diario que crea opinión y que muchos lectores toman como referencia. Es considerado el «periódico-hemeroteca por excelencia». Tradicionalmente imprime transcripciones de discursos importantes y debates. El Times ha ganado 95 premios Pulitzer, como reconocimiento a su prestigio y labor periodística en Estados Unidos. En 1971, descubrió cómo el gobierno de Estados Unidos manipulaba la información que ofrecía a sus ciudadanos sobre el desarrollo de la guerra de Vietnam. En 1972, sacó a la luz pública el hecho de que a miles de afroamericanos que sufrían de sífilis se les negó el tratamiento durante décadas. En el 2004, como último ejemplo, reveló la inseguridad laboral en muchos lugares de trabajo.