Según la ciencia, estos seis juegos hacen a los chicos más inteligentes

Jugando, los chicos aprenden. La ciencia ya lo ha demostrado desde hace tiempo. Incluso, algunos juegos son mucho más que un simple pasatiempo, pueden hacer a los chicos más inteligentes. Convertirse en mejores pensadores y estrategas y perfeccionar sus habilidades sociales y verbales simplemente jugando. Hay que dejarlos jugar, está claro, pero a qué.

También, la ciencia tiene respuesta para eso. Y apunta a los juegos no estructurados, que “permiten a los chicos explorar el mundo en sus propios términos”.

Veamos, entonces, 6 juegos que la ciencia aconseja que los chicos jueguen para desarrollar todo su potencial:

1. Juegos desestructurados

A diferencia del juego estructurado, este tipo de juego no tiene un objetivo final específico o un objetivo de aprendizaje en mente. El juego desestructurado no tiene un comienzo, un centro o un final y no está basado en regla alguna, depende de la imaginación del niño para autodirigir su tiempo de juego. Puede incluir juguetes o no, actividades como vestirse, jugar con distintas cosas al aire libre o cualquier cosa que permita infinitas opciones de juego.

El juego no estructurado les da a los niños la oportunidad de aprender muchas cosas diferentes. Puede ayudarlos a aprender a controlarse, a descubrir cómo funcionan las cosas y a aprender a resolver las diferencias con otras personas. “Sabemos que es realmente importante para que los niños aprendan la autorregulación y cómo manejar el conflicto”, le explicó Business Insider la doctora en psicología de la Universidad de Columbia, Laura Markham.

Un estudio de 2014 publicado en la revista Childhood Education descubrió que el juego no estructurado mejora las habilidades cooperativas del niño, crea conocimiento a través de la imitación y les ayuda a obtener nuevos conocimientos a través del ensayo y el error.

2. Jugar con agua

“Experimentar con verter agua y descubrir cuánto puede caber en contenedores de diferentes tamaños es un precursor de las matemáticas”, sostiene Markham. Además, según detalla la psicóloga Mónica Ródriguez, jugar con agua fomenta el desarrollo saludable, estimula el desarrollo físico, los vuelve más sociablesy, de alguna manera, ayuda a minimizar los conflictos. También estimula el descubrimiento, la creatividad y la imaginación. “Los juegos con agua fomentan todas las áreas del desarrollo”, asegura Claire Lerner, asesora Superior de Crianza en ZERO TO THREE.

3. Juegos de mesa

Aquí, los especialistas destacan que los chicos deben “abandonar” por un rato los dispositivos electrónicos. “Salga de las pantallas y juegue como una familia”, aconseja Markham, que anima a los padres a que hagan juegos cooperativos.

Además, posibilita el aprendizaje de los valores morales y habilidades para las relaciones sociales. Y permite que los distintos participantes del juego cooperativo valoren positivamente el esfuerzo y el éxito ajeno, es decir, el de los compañeros.

“No hay que asustarse por los juegos donde los niños tienen que competir. Están bien”, dijo Markham aunque agregó que los padres deberían manejar la situación para que la competencia no sea extrema. “Quitale la presión de la competencia”, resume. “Es importante que los padres sepan que, si bien todos los niños necesitan aprender a ser buenos deportistas, no se puede presionar a chicos de edades de 3, 4, 5, 6 o 7 años”.

4. Arte

“Cualquier tipo de arte es genial para los niños porque desarrolla la expresividad”, dijo Markham. Aunque a los preescolares a menudo les encanta pintar, ella dijo que a medida que los niños crecen, se frustran más cuando pintan una vaca que no se ve como una vaca. “Como resultado, a veces dejan de hacer todo tipo de arte y pierden la oportunidad de expresarse”.

“Cualquier juego que sea manual, usa una parte del cerebro que no se usa al hablar, dijo Markham”, que recomienda fuertemente que los niños tengan materiales de arte siempre a mano.

5. Naturaleza

“Cuando los niños pasan tiempo al aire libre, se vuelven más tranquilos y felices”, dijo Markham, y eso también es cierto para los adultos.

“Cultivar cosas, ir a acampar, enseñar a los niños a prender fuego de manera segura, ir de excursión y usar binoculares para buscar pájaros. Cualquier cosa que conecte a los niños al aire libre, especialmente si los saca de las pantallas, es algo maravilloso”, agregó la doctora.

6. Diarios compartidos

“Usted y su hijo pueden turnarse para escribir en un diario compartido, que tiene muchos beneficios”, asegura Markham, que recomienda comenzar esto cuando el chico tenga aproximadamente ocho años.

“Un intercambio de diarios como este puede fortalecer su relación porque ayuda a los niños a compartir cosas que pueden ser “mortificadas”. Los padres deberían compartir emociones con sus hijos, como cuánto los extrañan cuando viajan por trabajo. “Hazlo corto y asegúrese de responder rápidamente para que el niño no pierda interés en ello”.

“Su hijo también obtendrá el beneficio de practicar la comunicación de ida y vuelta con alguien a través de la escritura. Ese es un arte perdido, pero que es realmente grandioso que los niños aprendan”, cerró la especialista

