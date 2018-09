Corral: “Hostigamiento y prepotencia hacia el municipio de parte de la EPE”

– Cuál es el punto de mayor diferencia entre la Municipalidad y la EPE respecto de la deuda.

– Decidimos asumir el pago del costo del consumo de las luces de la calle. Es un esfuerzo para aliviarles a los vecinos de Santa Fe las tarifas de la EPE. Lo asumimos y hoy la ciudad tiene la energía más económica, la menos cara, para las familias y los comercios. Como nosotros planteamos rescindir el convenio, ese sistema de cobro ya no funciona más: estaba asociado al consumo de los vecinos y por lo tanto terminaba recaudando mucho más de lo que gasta el alumbrado público.

Esperábamos establecer de común acuerdo cuál era esa nueva manera de facturación.

– Pero…

– Pero la EPE nos convocó a una reunión y cuatro horas antes de ella nos notifica unas facturas, que nosotros cuestionamos en tres aspectos.

En primer lugar el tiempo, el período. Nos quieren cobrar todo abril y el convenio cesó el 25 de abril. Y además, en esos 25 días, hacen un cobro doble porque ya se los habían cobrado a los vecinos.

En segundo lugar, el monto del kilovatio para alumbrado público que lo establecieron para nosotros, porque hasta entonces la EPE no lo había publicado. Lo ponen en $ 2,27 antes de impuestos.

Y sobre todo la cantidad de kilovatios. A todas luces nosotros entendemos, de acuerdo con nuestros informes técnicos, que nos pretenden cobrar más kilovatios que los que corresponden.

– ¿Cuál es la base del cálculo que hizo la municipalidad?

– Es muy fácil de comprender. Partimos del estudio técnico hecho en su momento por la UTN, de 2008, que es un estudio aceptado por la EPE. Sumamos los focos que hemos agregado desde entonces y le descontamos la proporción de luces LED de bajo consumo que agregamos, con licitaciones y compras municipales. Es evidente que los casi 5 mil LED con los que reemplazamos la iluminación tradicional, por esfuerzo propio, disminuyen el gasto.

Hicimos entonces dos cosas. Pusimos estos conceptos en un informe que le enviamos a la empresa y pagar. Bajo protesto porque no nos parece adecuado el monto por kilovatio y el total de kilovatios estimados. Como la EPE no vino a buscar estos cheques que pusimos a su disposición en Tesorería, como se hace con cualquier pago, hicimos incluso un depósito de acuerdo a las reglas del Código Civil.

Nosotros tenemos inmovilizados en este momento $ 24.042.257,19, por cada mes son unos 7,5 millones. Seguimos cuestionando esas tarifas pero bueno aceptamos que ese es el valor del kilovatio y aún bajo protesto pagamos, como un pago a cuenta.

Entendemos que esto tiene que resolverse en un diálogo técnico, no es tan difícil de calcular. Son dos organismos públicos de la importancia de la Municipalidad y de la EPE. Proponemos -hasta que tengamos un mecanismo de medición preciso- pagar mediante una declaración jurada, que la EPE podría por supuesto auditar. Es lo que hacemos con estos pagos, aún a cuenta, si se necesita discutir algo en el futuro.

– ¿ Qué les respondió la EPE ?

– Hubo silencio. Y sobre todo hostigamiento y prepotencia. Hicieron rimbombantes anuncios de dos focos y un calentador que por accidente estaban enganchados en la Maestranza. Pero por denuncias de los vecinos pudimos demostrar que hay muchas dependencias provinciales, en la Policía, que tampoco tienen medidor… Hostigamiento y prepotencia hacia el municipio. Esto demuestra que la EPE trata al municipio como trata a todos los vecinos, y ahí están también los privilegios y las ineficiencias que pagamos todos.

– Como ve el funcionamiento de la Comisión Mixta que el gobernador creó en mayo. Su propósito es transparentar los números de la EPE.

– Como ciudadano no he tenido ningún informe, nada publicado en los medios, después de varios meses de trabajo.

Ninguna conclusión significativa, en una empresa que tiene muchos cuestionamientos por ineficiencia y privilegios. Todos sabemos que en el Estado se puede mejorar.

Por ejemplo la EPE alquila sus oficinas comerciales, es una empresa que lleva décadas y va a estar décadas y no ha tomado la previsión de hacer inversiones para ahorrarse montos muy significativos. Prefiere pagar alquileres en oficinas que son de las más caras de la ciudad.

Son muchas las ineficiencias, si uno saca el costo mayorista de la energía y se enfoca en los costos de la distribución verá que el 70% es gasto salarial. Esto evidentemente, uno que conoce la administración pública, en momentos de crisis se puede trabajar sobre las horas extras, sobre postergar algún ingreso, tomar medidas que impliquen acompañar el esfuerzo que hacen los vecinos.

La EPE tiene que comprender que los argentinos decidimos pagar lo que vale la energía y que eso implica un esfuerzo enorme que tiene que estar acompañado por el mejor de los aportes que puede hacer cada uno. En el caso nuestro decidimos tener ahorros de funcionamiento esto que a valores que el municipio acepta ya supera los 24 millones.

Pedimos la misma actitud de la EPE. Y del gobierno provincial: un plan de austeridad, cuáles son los gastos que se pueden postergar, que no son urgentes, para acompañar este esfuerzo.

Y después están los privilegios. En Santa Fe todos sabemos que los empleados de la EPE no pagan por la energía lo mismo que los demás vecinos, que tienen bonos que se aplican en el año, es el momento de discutirlos porque los pagamos con las facturas de todos.

Y quedó demostrado que los sueldos de sus directivos estaban por encima de los del gobernador, lo cual obligó a un decreto para que eso no ocurra más. Hay que ver si se aplica… me gustaría saberlo, porque el promedio estaba cerca de los $ 300 mil, otro privilegio: no puede ganar un directivo de la empresa más que el gobernador.

– En los sueldos y condiciones de trabajo de los empleados de la EPE hay un convenio laboral, por ley, a nivel nacional. La Bonificación Anual Extraordinaria, el pago diferencial de la energía, son comunes a todas las distribuidoras, no sólo pasa en la EPE. Son aspectos que irritan a la opinión pública pero están bajo normas nacionales.

– Hay aspectos de esos convenios que son inconstitucionales y no se deberían aplicar. Que un pariente tenga privilegios para entrar a una empresa pública es inconstitucional. Yo como presidente de la empresa iría a la Corte a buscar que así sea declarado, lo pediría primero a mis asesores jurídicos y luego a la justicia de ser necesario. Las prerrogativas de sangre se abolieron en la Asamblea del año XIII (en 1813). Los municipales también tenían privilegios de este tipo y bastó con el dictamen de los asesores jurídicos para que se quiten del convenio.

También hay que discutir si la provincia no tiene facultades legales para que alguien pague la luz de otro modo que su vecino, con las mismas condiciones de servicio. Y los bonos que son conquistas gremiales que incluso hay que defenderlas porque son herramientas muy valiosas, en la instrumentación si uno le agrega las horas extras y otras bonificaciones se transforman en verdaderas distorsiones que terminan cayendo sobre el que paga las facturas.

Somos todos los vecinos de la provincia los que pagamos esas distorsiones.

– ¿Se pueden hacer esas reformas desde el propio Estado, con la EPE en manos del Estado?

– Por supuesto que sí. Requiere voluntad política. Que los responsables políticos de la empresa en lugar de enfrentar a la conducción de la Municipalidad se pongan del lado del usuario. Tenemos en Santa Fe un sistema muy arcaico, no tiene ni siquiera un ente de control… La función del gobernador y de su staf es hacer lo que hace el gobernador de Córdoba, que se puso al frente de esta pelea. Que empiece a limitar estos privilegios y a eliminar estas ineficiencias. Requiere voluntad política. Nosotros la tuvimos para decir en la ciudad de Santa Fe nos hacemos cargo. Pero la respuesta, la reacción fue un “ojo con meterse con la EPE”.

– La última vez que se intentó hacer cambios como los que Ud. describe fue en los ‘90, con el intento de privatización.

– Evidentemente no era el camino. Fue una etapa de desindustrialización que se agregó a lo que había ocurrido en los ‘70, pero no tenemos que resignarnos a que porque sea del Estado pueda ser ineficiente o tenga privilegios. Muy por el contrario, hay muchos ejemplos de empresas en manos del Estado que son muy eficientes. Es más, Aerolíneas Argentinas desde que Cambiemos asumió el gobierno comenzó a perder menos y sigue prestando los servicios que prestaba, con la misma eficiencia y puntualidad. Y además ha aceptado competencia. Y año tras año su déficit es menor.

No es verdad que la opción sea privatización o no. Lo digo con la convicción de que pensamos que estos servicios son estratégicos y naturalmente monopólicos y tienen que estar en manos del Estado. Si hacemos mal las cosas desde el Estado les damos la razón a los que quieren privatizar con otros intereses.

– Esa es la acusación, que quieren privatizar.

– Es una manera de defender los privilegios. Una manera inconfesable de defender privilegios.

– Como ve esta eliminación de la tarifa social para los usuarios de la energía eléctrica que dispuso la Nación.

– Es un diálogo entre Provincias y Nación. La Nación ha puesto a los gobernadores una serie de alternativas y los gobernadores han elegido esta. Eso es lo que nos informan las autoridades nacionales y que está también en los diarios, con las reuniones periódicas de los ministros de Hacienda y de Economía de cada provincia con las autoridades nacionales. Todos necesitamos evitar esta crisis.

-En la Provincia lo sufren 210.000 familias y una parte importante vive en la ciudad.

– Hay que mantener esa tarifa social. La pregunta es si se hace con fondos nacionales o provinciales.

– Son usuarios que ya en 2016 pudieron demostrar que lo necesitaban. Imaginese ahora.

– Hay que mantenerlo sin dudas. Y puede ser el aporte que haga la provincia, así como el municipio asumió el pago del alumbrado para aliviarle la carga a los usuarios. Está en el marco del diálogo provincia-nación y de compensación de fondos, porque también hay fondos que están llegando a la Provincia por otros motivos, entre ellos, por el déficit previsional y el 15% de la Corte que el gobierno paga sin excusas y que pone a Santa Fe en un nivel más alto que el resto de las provincias.

– … lo que manda la ley.

– Por supuesto, y por eso todos acompañamos en su momento el reclamo ante la Corte. Pero la verdad es que Santa Fe recibe, junto con Córdoba y San Luis el 15% que el resto de las provincias va por el 3%.

– Falta también que nos paguen los que nos deben por el Fallo… pero volvamos a la EPE: ¿cómo cree que va a evolucionar esa relación?

– Nosotros siempre apostamos al diálogo. En los países serios, cuando hay diferentes miradas de dos organismos del Estado hay una mesa de diálogo, sincera, honesta. Lo que hemos encontrado en la empresa es prepotencia. Hemos enviado un recurso al gobernador que es el responsable de la Empresa. Esperamos que el gobernador como primera medida convoque a una mesa de diálogo y que el propio gobierno provincial facilite el diálogo. El otro camino es el de la Justicia, porque entendemos que hay derechos vulnerados, al Municipio no le autorizan medidores nuevos y estamos absolutamente al día.

Y hay otro punto muy importante: nos descuentan arbitrariamente el 6% que el municipio recauda e imputan arbitrariamente las facturas que ellos deciden, en contra de toda la legislación vigente, en una posición de abuso de posición dominante que nosotros no vamos a tolerar, es un derecho del municipio que se ha vulnerado.

Es un 6% que -desde 1975- va a las municipalidades para que estas no creen ningún impuesto al servicio, ni DREI ni ningún otro. Y habíamos autorizado a la EPE a que nos descontara la resma de facturas que nos llegan todos los meses por los edificios municipales, cada uno tiene su factura. Y siempre sobraba con el 6%, bueno ahora nos están reteniendo ese 6% y nos lo imputan a las facturas que nos emitieron por el alumbrado público. Nos dejan sin pagar la luz de los semáforos, del Palacio municipal, del Teatro y eso va en contra de la legislación porque quien imputa es el deudor, para el caso de que tuvieran el derecho a retenerlo. Estas son las cosas que tienen que resolverse entre dos organismos del Estado.

– Entonces hay una deuda.

– Hemos demostrado voluntad de pago y tenemos inmovilizados los fondos y lo demuestro con los números de los cheques de esos pagos. (El intendente brindó a El Litoral en detalle esa información, así como el descuento sobre la tasa del 6%).

– Como cree que esta situación impacta en el usuario, en el contribuyente, que ve que se puede no pagar, que de hay cables con conexiones que no son legales, con organismos provinciales sin medidor… Para mucha gente es los políticos por una lado, y yo por otra.

– En Santa Fe el usuario paga la energía más barata de la provincia. Gracias a esta acción del Municipio.

– Es un 12% menos

– Depende de cada usuario. Se aplica un cargo fijo por banda de consumo, de acuerdo con como se ubique cada usuario, se paga un 8 ó un 15%. Lo que ocurre es que recae sobre todo en los clientes residenciales y los comercios pequeños. Los más austeros con poco consumo pagaban más en proporción que los que tenían más consumo. El promedio estimado es 12%. Y queremos pagarlo foco por foco. Y con un mecanismo de medición más preciso, que requiere el recambio a LED de todas las luces de la ciudad y se hace sin poner un peso con lo que se ahorra. Es tecnología que permite agregarle una antenita que transmite en tiempo real el consumo exacto del foco. Lo usan Buenos Aires y Montevideo, no es nada del otro mundo.

