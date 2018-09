Santa Fe: más de 400 voluntarios limpiaron las playas

Una mañana con temperatura algo más que primaveral y un sol radiante dieron marco a un sábado muy especial en las playas de la ciudad. Es que allí y en una experiencia innovadora, se juntaron unos 400 voluntarios de distintas organizaciones e instituciones, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días e integrantes de los clubes náuticos de la zona, entre otros, con un objetivo común: limpiar las playas de la ciudad, para dejarlas en condiciones de cara a la temporada que se viene.

El intendente José Corral, presente en la actividad, destacó que “el trabajo en equipo nos permitirá tener playas más lindas para disfrutar este verano. Para eso debemos entender que cuidar nuestras playas es un trabajo en equipo, es tarea de todos”. “La actividad de hoy es una convocatoria amplia, con muchos voluntarios que se han sumado, vecinos de la ciudad, que se reúnen para organizar una acción de limpieza, pero fundamentalmente para dar un mensaje de cuidado del espacio público, de la Laguna y nuestros paisajes, que son de todos”, subrayó el mandatario.

Organizados en grupos y con tareas determinadas para cada uno de ellos, el operativo coordinado por el Municipio arrancó a las 9 y se extendió desde El Faro hacia el norte, incluyendo Playa Grande y los Espigones I y II.

El municipio comenzó días atrás con “el trabajo grueso”. Removió la arena con maquinaria pesada y levantó los elementos más contundentes como los escombros, por ejemplo. Este sábado los voluntarios se encargaron de lo más chico, como papeles, envases de plástico, vidrios, entre otros. También se aprovechó para pintar las barandas de los espigones.

Trabajo en equipo

“Es una alegría muy grande que esta actividad nos encuentre en un día tan excepcional, en un marco tan lindo, con muchas organizaciones. Con la gente de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que nos ayudan, a quienes se han sumado clubes náuticos, sindicatos, la asociación de guardavidas. La verdad estamos todos muy comprometidos y entusiasmados”, destacó el secretario de Ambiente y Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad, Mariano Cejas. “Gracias a este trabajo en equipo que propone José para el cuidado del espacio público, en esta temporada que viene encontraremos las playas preparadas para recibir a todos los vecinos y a quienes nos visiten”, confió el funcionario.

Ganas de servir

Fue destacada la participación de miembros de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mónica Palancar de Levrino, directora de Asuntos Públicos de esa iglesia en Santa Fe, explicó que desde esta institución religiosa, la actividad del sábado se enmarca en el programa Manos Mormonas que Ayudan, que tiene más de 10 años y es de alcance mundial. “En esta parte del hemisferio se ejecuta en septiembre y en Argentina incluye distintos tipos de tareas. En Santa Fe es esto que estamos haciendo hoy”, describió Levrino. La representante religiosa dijo: “La pregunta que una se hace es ¿que mueve a la gente a dejar de dormir o estar en su casa un sábado para venir a participar de esto, en un lindo sábado, para limpiar las playas? Y la respuesta es: las ganas de servir”. Levrino agregó: “Es una oportunidad que en nuestro caso se ofrece a los miembros de la Iglesia, para hacer algo por la ciudad y seguir las enseñanza de Jesucristo desde la acción a través de hacer algo por los otros”.

Conciencia

Por su parte, Fabio Cremón, del Club Náutico Azopardo, comentó lo que significó sumarse a esta actividad. “Ya veníamos armando esta idea, para que se limpien las playas, que es el principal recurso natural que tenemos en la ciudad. Estamos muy contentos por la iniciativa, para que se logre una conciencia generalizada en la población, que avancemos en la cultura de la limpieza, en entender la importancia de mantener no solo las playas limpias, sino la ciudad entera limpia”, alentó el dirigente. “La idea que aparece en la playa sería bueno que podamos replicarla en la ciudad, y que lleguemos al día en que los propios vecinos, por ejemplo, se encarguen de mantener sus plazas limpias”, alentó Cremón.

Finalmente indicó: “Desde los clubes náuticos el mensajes que queremos dar es que aún más importante que la basura que se ve, es la que no se ve. Y la que no se ve es la que va justamente al agua y contamina y perjudica a todos. Entonces tenemos que tratar de articular esta conciencia sobre todo en las personas grandes, ya que los chicos están teniendo una formación escolar de cuidado que los grandes no tuvimos”.

